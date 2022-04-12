Чиновники признали «очень высокий» уровень загрязнения воздуха в Тагиле в 2021 году

Чиновники признали «очень высокий» уровень загрязнения воздуха в Тагиле в 2021 году
Чиновники признали «очень высокий» уровень загрязнения воздуха в Тагиле в 2021 году
Сегодня, 11:43Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
УГМС признал уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле очень высоким по итогам 2021 года. При этом Нижний Тагил занимает в регионе лидирующие позиции по уровню загрязненности атмосферы.

Данные по итогам года сообщило «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Согласно итоговому отчету за 2021 год, Нижний Тагил занял первое место в антирейтинге чистоты атмосферы в регионе: только тагильский воздух в минувшем году получил «очень высокий» уровень загрязнения.

Так, стандартный индекс для сероводорода в прошлом году составил 14,9 единиц, НП для формальдегида равен 10%. По четырем загрязнителям были превышены среднегодовые показатели предельно-допустимой концентрации.

Комплексный индекс загрязнения атмосферы определялся концентрациями формальдегида, бенз (а)пирена, взвешенных веществ, диоксида азота и марганца. СИ=14,9 для сероводорода, НП=10% для формальдегида. Среднегодовые концентрации формальдегида, взвешенных веществ, марганца и бенз (а)пирена превысили среднегодовые ПДК, говорится в отчете.

По методике расчета уровня загрязнения в рамках реализации проекта «Чистый воздух» в 2021 году чиновники назвали уровень выбросов в Нижнем Тагиле высоким.

Напомним, TagilCity.ru в течение 2021 года проводила замеры тагильского воздуха газоанализатором «Геолан-1П». Согласно промежуточным итогам прибора редакции и данных УГМС, из 183 дней замеров, в течение 72 дней в Нижнем Тагиле наблюдалось превышение ПДК. В частности, 51 день «лидировал» формальдегид с 3 ПДК. Чаще всего выбросы фиксировались на Вагонке и Сухоложском поселке.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзивЭкология
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