В майские праздники жители Тагилстроя в Нижнем Тагиле дышали сероводородом.
К примеру, 10 мая уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся максимальной концентрацией сероводорода в Тагилстрое в 00:40, равной 2,8 ПДК. Также с 00:00 до 03:00 наблюдались повышения сероводорода от 1,1 ПДК до 2,8 ПДК.
Ранее, 9 мая, уровень загрязнения в Нижнем Тагиле определялся как низкий. Сероводород в Тагилстрое в 23:40 был равен 1,1 ПДК.
Напомним, что 2 и 4 мая во время замеров на привокзальной площади данного вещества в воздухе превышало норму в 2,5 раза. Одновременно с этим посты мониторинга воздуха УГМС со 2 по 5 мая ни разу непоймали выбросов в воздухе.