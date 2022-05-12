В майские праздники жители Тагилстроя в Нижнем Тагиле дышали сероводородом

В майские праздники жители Тагилстроя в Нижнем Тагиле дышали сероводородом
В майские праздники жители Тагилстроя в Нижнем Тагиле дышали сероводородом
Сегодня, 13:27Здоровье и экологияФото: pixabay.com

В три раза был превышен сероводород в выходные в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле жители столкнулись с превышением сероводорода в воздухе 9 и 10 мая.

В майские праздники жители Тагилстроя в Нижнем Тагиле дышали сероводородом.

К примеру, 10 мая уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся максимальной концентрацией сероводорода в Тагилстрое в 00:40, равной 2,8 ПДК. Также с 00:00 до 03:00 наблюдались повышения сероводорода от 1,1 ПДК до 2,8 ПДК.

Ранее, 9 мая, уровень загрязнения в Нижнем Тагиле определялся как низкий. Сероводород в Тагилстрое в 23:40 был равен 1,1 ПДК.

Напомним, что 2 и 4 мая во время замеров на привокзальной площади данного вещества в воздухе превышало норму в 2,5 раза. Одновременно с этим посты мониторинга воздуха УГМС со 2 по 5 мая ни разу непоймали выбросов в воздухе.

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Касается каждогоЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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