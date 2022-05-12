В майские праздники жители Тагилстроя в Нижнем Тагиле дышали сероводородом.

Напомним, что 2 и 4 мая во время замеров на привокзальной площади данного вещества в воздухе превышало норму в 2,5 раза. Одновременно с этим посты мониторинга воздуха УГМС со 2 по 5 мая ни разу непоймали выбросов в воздухе.