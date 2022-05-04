Село под Тагилом содрогается от инцидентов, а воздух в городе наполнен сероводородом

Огонь с погоста перекинулся на село, фекалии из многоквартирного дома под Нижним Тагилом льются в реку Исток, а родителей выпускников детских садов пустят на утренники после долгого карантина — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Свердловской области и Нижнего Тагила за среду, 4 мая.

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