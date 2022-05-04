Село под Тагилом содрогается от инцидентов, а воздух в городе наполнен сероводородом

Малая Лая содрогается от происшествий после майских праздников. Так местный житель в поминальный вторник убил свою супругу на глазах их общего двухлетнего ребенка, а после этого наложил на себя руки. Сын мужчины поделился с TagilCity.ru, что супруги, скорее всего, поругались после совместного распития горячительных напитков. Погибшая периодически пугала своего благоверного разделом имущества, однако 3 мая чаша терпения тагильчанина наполнилась до краев.
Спустя сутки село настигли пожары, которые начались на местном кладбище, а позднее перекинулись на жилые дома. Никто из селян не пострадал. В Малой Лае работали четыре машины пожарных. По словам местных жителей, огонь переходил с постройки на постройку. Из-за возгорания было принято решение обесточить дома.
Зловонные стоки из многоэтажки в Черноисточинске почти пять лет стекают в местную реку. Общественник Рамиль Хакимов поделился с редакцией, что глава ГГО Дмитрий Летников в прошлом году пообещал местным жителям решить экологическую проблему, однако воз и ныне там.
Сероводород, который относится к третьему классу опасности и оказывает негативное влияние на дыхательную и нервную системы человека, превысил норму в 2,5 раза в тагильской атмосфере. О причинах появления данного вещества в воздухе, а также о негативных последствиях вдыхания химического соединения читайте в нашем материале.
В детских садах Нижнего Тагила сняли атиковидные ограничения, из-за которых два года выпускники дошкольных образовательных учреждений оставались без выпускных. Теперь не только дети, но и их родители, при соблюдении соответствующих мер, смогут проститься с садиками.
Тагильчане приняли участие в трехчасовом патриотическом марафоне 3 мая. Нижний Тагил стал одним из 30 городов-участников всероссийского проекта «ZаРоссию», реализованного при поддержке федерального учреждения «Росконцерт». На тагильской сцене выступали группа «7Б» и лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец.
Подозреваемый в убийстве участкового из Нижних Серег был арестован. Молодой человек, которого девушка опекала до 18 лет, был со свердловчанкой вместе на рыбалке. Парень рассказывал полицейским, что его опекуншу убил неизвестный мужчина в черном, а позднее фигурантом уголовного дела стал отец девушки. Однако, все факты и улики сошлись на опекаемом юноше.