Резкий рост числа заболевших COVID-19 ожидают свердловские власти

Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на закрытом совещании с главными врачами больниц региона. Это связано с тем, что новый штамм «омикрон» в шесть раз заразнее всех предыдущих.
Павел Креков уверен, что в самое ближайшее время в области будут зарегистрированы первые случаи заражения «омикроном», сообщает E1.
Я, честно говоря, если не уверен, то очень подозреваю, что у нас популяция имеет место,сказал Креков.
Напомним, что в регионе уже произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 536 заболевших, тогда как все дни новогодних каникул эта цифра была ниже 400. Тем не менее, QR-каникулы в Свердловской области были продлены до 20 января.