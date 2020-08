Число зараженных коронавирусом в Нижнем Тагиле превысило 1,3 тысячи человек, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Так, за сутки с 13 по 14 августа в Нижнем Тагиле было подтверждено 20 новых случаев заражения. Общее количество заболевших составляет 1307 человек. В Свердловской области за сутки выявлено 154 случая заражения коронавирусом, а всего заболевших насчитывается более 23 тысяч человек, из них почти 19 тысяч уже выздоровели.

