Жители микрорайона ЖБИ в Екатеринбурге пожаловались на запах гари

Жители микрорайона ЖБИ в Екатеринбурге пожаловались на запах гари
Жители микрорайона ЖБИ в Екатеринбурге пожаловались на запах гари
Сегодня, 09:56Здоровье и экологияФото: 1MI

Микрорайон ЖБИ в Екатеринбурге окутала плотная дымка

Над микрорайоном ЖБИ Екатеринбурга нависла плотная дымка. Почувствовав запах гари, жители стали массово звонить в МЧС.

Нависшую над ЖБИ пелену местные жители прозвали туманом. По их словам, облако над микрорайоном не рассеивается вот уже третий месяц. Ощущая запах гари, люди боятся и обрывают телефон МЧС.

По словам местных жителей, такая ситуация складывается уже третий месяц. Специалисты приезжают, делают замеры, но проблема никак не решается. От постоянного запаха гари у людей ухудшается самочувствие. Многие из них жалуются на головные боли.

Возможной причиной появления дымки жители ЖБИ считают тление торфяников в районе путепровода. Но бороться с природным пожаром, как они говорят, в МЧС не спешат. И когда ветер дует в сторону домов, жильцы задыхаются.

Подобное явление наблюдалось и в январе этого года на севере Екатеринбурга. Жители микрорайона Эльмаш тогда жаловались на запах гари, доносимый с тлеющей свалки, сообщает Е1.

Сюжеты:
Екатеринбург
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