Жители микрорайона ЖБИ в Екатеринбурге пожаловались на запах гари

Нависшую над ЖБИ пелену местные жители прозвали туманом. По их словам, облако над микрорайоном не рассеивается вот уже третий месяц. Ощущая запах гари, люди боятся и обрывают телефон МЧС.
По словам местных жителей, такая ситуация складывается уже третий месяц. Специалисты приезжают, делают замеры, но проблема никак не решается. От постоянного запаха гари у людей ухудшается самочувствие. Многие из них жалуются на головные боли.
Возможной причиной появления дымки жители ЖБИ считают тление торфяников в районе путепровода. Но бороться с природным пожаром, как они говорят, в МЧС не спешат. И когда ветер дует в сторону домов, жильцы задыхаются.
Подобное явление наблюдалось и в январе этого года на севере Екатеринбурга. Жители микрорайона Эльмаш тогда жаловались на запах гари, доносимый с тлеющей свалки, сообщает Е1.