«Водоканал-НТ» игнорирует предписания Роспотребнадзора по улучшению водоемов

«Водоканал-НТ» игнорирует предписания Роспотребнадзора по улучшению водоемов
«Водоканал-НТ» игнорирует предписания Роспотребнадзора по улучшению водоемов
Сегодня, 19:15Здоровье и экологияФото: 1MI
«Водоканал-НТ» за один год так и не смог улучшить качество воды в Верхне-Выйском и Черноисточинском прудах. Проверка Роспотребнадзора по Свердловской области показала, что в одном водоеме высокий показатель окисляемости, а в другом — завышен уровень марганца.

Основанием для проведения мероприятия стало истечение срока исполнения ранее выданного предписания от 2 октября 2020 года. Все нарушения компания должна была устранить до 25 мая 2021 года.

В частности — предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение на Верхне-Выйский пруд. Тогда же было выявлено, что вода в нем не соответствует нормативам по цветности — 11,1% и окисляемости — 100%.

Новая проверка показала, что за первую половину 2021 года окисляемость так и не была доведена до нормативного состояния.

Отобрано 178 проб перед выходом в разводящую сеть и 45 проб в разводящей сети, все пробы неудовлетворительные, сказано в заключении Роспотребнадзора.

Также «Водоканал-НТ» не имел санитарно-эпидемиологического заключения на Черноисточинский пруд. Кроме того, Роспотребнадзор выявил, что в нем вода имеет высокое содержание марганца. Показатель составил 7,8%.

И снова предписание не было выполнено. Так, согласно отчетам «Водоканала» за апрель–май 2021 года, снова было превышено содержание марганца в воде. Однако, каков его уровень, не уточняется.

Отобрано 55 проб перед выходом в разводящую сеть, из них 30 неудовлетворительных (54,5%); и 29 проб в разводящей сети, из них 17 неудовлетворительных (58,6%), сказано в результатах проверки.

Теперь «Водоканалу» выдано новое предписание, согласно которому он обязан устранить выявленные нарушения и довести качество воды в прудах до нормативного до 25 мая 2022 года.

Напомним, ООО «Водоканал-НТ» получило штраф на 301 тысячу рублей за слив стоков в ручей Безымянный в Черноисточинске под Нижним Тагилом. Проверка прокуратуры показала, что предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде превышены.

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