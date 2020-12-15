Стали известны подробности бесплатной вакцинации жителей Нижнего Тагила от COVID-19

Тагильчане, которые относятся к указанным категориям, могут обратиться в call-центр поликлиники по номеру телефона: (3435)38-44-99 и самостоятельно записаться на вакцинацию. Для этого необходимо назвать ФИО, дату рождения, место работы, место проживания и действующий номер телефона. По нему с гражданином свяжутся, чтобы пригласить его на вакцинацию.