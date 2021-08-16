Грязная и вонючая застойная вода из систем отопления попала в горячую воду тагильчан

Грязная и вонючая застойная вода из систем отопления попала в горячую воду тагильчан
Грязная и вонючая застойная вода из систем отопления попала в горячую воду тагильчан
Сегодня, 16:50Здоровье и экологияФото: 1MI

На грязную горячую воду массово жалуются тагильчане

Более 30 жалоб на качество грязной воды поступило от жителей Нижнего Тагила энергетикам за прошедшую неделю. Жителей не устраивает ее качество и цвет.

Жалобы поступали из разных районов города. Специалисты отобрали около 100 проб воды на теплоисточниках. Выяснилось, что кто-то промывал отопительную систему, и застойная вода попала в систему горячего водоснабжения, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на руководителя филиала АО «Регионгаз-Инвест» Сергея Козлова.

Он пояснил, что система общая, она связывает центр города, Выю и ГГМ. Сейчас энергетики пытаются понять, откуда именно пошла застойная вода, нарушителям грозит штраф. Специалисты отмечают, что оборудование промывается, в ближайшие дни показатели вернутся в норму.

Напомним, Роспотребнадзор выявил превышение хлороформа в питьевой воде. Вещество негативно влияет на внутренние органы людей, часто на него появляются аллергические реакции.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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