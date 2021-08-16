Грязная и вонючая застойная вода из систем отопления попала в горячую воду тагильчан

На грязную горячую воду массово жалуются тагильчане

Более 30 жалоб на качество грязной воды поступило от жителей Нижнего Тагила энергетикам за прошедшую неделю. Жителей не устраивает ее качество и цвет.

Жалобы поступали из разных районов города. Специалисты отобрали около 100 проб воды на теплоисточниках. Выяснилось, что кто-то промывал отопительную систему, и застойная вода попала в систему горячего водоснабжения, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на руководителя филиала АО «Регионгаз-Инвест» Сергея Козлова. Он пояснил, что система общая, она связывает центр города, Выю и ГГМ. Сейчас энергетики пытаются понять, откуда именно пошла застойная вода, нарушителям грозит штраф. Специалисты отмечают, что оборудование промывается, в ближайшие дни показатели вернутся в норму. Напомним, Роспотребнадзор выявил превышение хлороформа в питьевой воде. Вещество негативно влияет на внутренние органы людей, часто на него появляются аллергические реакции. Превышение хлороформа в питьевой воде нашел тагильский Роспотребнадзор

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