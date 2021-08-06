Коронавирус не обнаружен в сточных водах Свердловской области

Мониторинг объектов окружающей среды на наличие коронавируса ведется с 2020 года. За все время было изъято и исследовано более пяти тысяч проб.
Однако смывы в медицинских организациях, магазинах, транспорте и продуктах дали положительный результат. Инфекция была обнаружена на дверных ручках, стойках регистрации, мебели в больницах, поручнях и так далее.
Результаты свидетельствуют о некачественном проведении дезинфекции в общественных местах. Специалисты Роспотребнадзора советуют усилить контроль и соблюдать периодичность обработки поверхностей.
Напомним, в начале августа тагильский общественник Андрей Волегов обратился к властям с просьбой проверить сточные воды на наличие COVID-19. Он пояснил, что вирус может сохраняться в воде до 25 суток.