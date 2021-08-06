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Коронавирус обнаружен на ручках больниц и магазинов свердловскими санврачами

6 августа 2021, 06:12
Фото: 1МI
Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы и обнаружили COVID-19 на дверных ручках при входе в магазины и медучреждения, а также на кнопках лифтов, поручнях эскалаторов, ручках тележек для покупок и на больничной мебели.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области продолжают мониторинг объектов окружающей среды на наличие возбудителя COVID-19. В общей сложности санврачи собрали 5 тысяч проб и смывов в местах общественного пользования, а также в больницах региона.

SARS-CoV-2 обнаруживался на дверных ручках при входе в магазины и медучреждения, кнопках лифтов, поручнях эскалаторов, ручках тележек для покупок, больничной мебели, инфоматах, стойках регистрации и т. д., сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, результаты исследования свидетельствуют о некачественном проведении дезинфекции в организациях и общественных местах.

В связи с этим санврачи обращаются к руководителям предприятий всех форм собственности с просьбой усилить контроль за проведением дезобработкив местах скопления людей.

Напомним, в начале августа 2021 года тагильский общественник Андрей Волегов обратился к властям с просьбой проверить сточные воды на содержание в них коронавируса. По словам эколога, COVID-19 может сохраняться в воде до 25 суток.

Сточные воды на COVID-19 попросил проверить тагильский общественник
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#Инфекция#Здоровье#Роспотребнадзор#Больница#Магазины#Общество#Коронавирус
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