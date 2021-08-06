Коронавирус обнаружен на ручках больниц и магазинов свердловскими санврачами

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы и обнаружили COVID-19 на дверных ручках при входе в магазины и медучреждения, а также на кнопках лифтов, поручнях эскалаторов, ручках тележек для покупок и на больничной мебели.

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