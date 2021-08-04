Под ковид-госпиталь будет перепрофилирован НИИ ОММ Екатеринбурга

Еще один роддом Екатеринбурга на этой неделе начнет принимать беременных с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». 70 коек для пациентов оборудовано в Научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества.

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