Свыше 9,3 тысячи коек развернуто для коронавирусных пациентов в Свердловской области

На данный момент в медучреждениях области оборудовано 9 354 мест, из них 870 коек — в реанимационных отделениях.
В Свердловском госпитале для ветеранов войн число койко-мест увеличено до 658, в больницах Ирбита и Каменска-Уральского — до 290, в медцентре «Бонум» в Екатеринбурге — 170, следует из приказа министерства здравоохранения Свердловской области.
Напомним, накануне, 2 августа в Свердловской области в третий раз подряд был зафиксирован рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Уже пять дней подряд количество заболевших на Среднем Урале за сутки превышает 500 человек.