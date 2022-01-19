Четыре незаконные купели выявлены в Свердловской области

Четыре незаконные купели выявлены в Свердловской области
Четыре незаконные купели выявлены в Свердловской области
Сегодня, 10:13Здоровье и экологияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
В ходе проверок купелей сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области выявили четыре купели, которые оказались несанкционированными.

Это купель на реке Нейва в Алапаевске и селе Петрокаменское, в акватории Верхне-Синячихинского в поселке Верхняя Синячиха и на реке Вилюй в Краснополье. Администрации муниципалитетов ликвидировали все незаконные места для купания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, в общей сложности в Свердловской области оборудованы 90 иорданей в 45 муниципалитетах. Специалисты во время проверок контролируют толщину льда, наличие ограждений, лестниц и короба внутри купели, чтобы людей не уносило течением. При этом глубина не должна быть более 1,2-1,8 метра.

Сюжеты:
Алапаевск
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