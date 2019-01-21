Снег и метели придут в Нижний Тагил с 21 января

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Начало предстоящей недели в Нижнем Тагиле будет снежным и прохладным.
Сюжеты: Нижний Тагил
По прогнозам синоптиков, 21 января в Нижнем Тагиле ожидаются осадки в виде снега, температура воздуха ночью составит -12 градусов, днем воздух прогреется до -10 градусов. Будет пасмурно, порывы ветра до 15 м/с.
В ночь с 21 на 22 января похолодает, столбик термометра опустится до -17 градусов. Днем 22 января возможен снег, -10 градусов, ветер 8 м/с.
В понедельник и вторник возможны метели.
23 января днем будет -15 градусов, снег. К вечеру похолодает до -18. Порывы ветра до 12 м/с, передает Gismeteo.ru.
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