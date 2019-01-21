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Снег и метели придут в Нижний Тагил с 21 января
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Снег и метели придут в Нижний Тагил с 21 января

Сегодня, 06:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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