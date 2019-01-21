Снег и метели придут в Нижний Тагил с 21 января

По прогнозам синоптиков, 21 января в Нижнем Тагиле ожидаются осадки в виде снега, температура воздуха ночью составит -12 градусов, днем воздух прогреется до -10 градусов. Будет пасмурно, порывы ветра до 15 м/с.

В ночь с 21 на 22 января похолодает, столбик термометра опустится до -17 градусов. Днем 22 января возможен снег, -10 градусов, ветер 8 м/с.

В понедельник и вторник возможны метели.