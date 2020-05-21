В России число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 317,5 тысячи человек
Сегодня, 12:49Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России за последние сутки подтверждено 8849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них у 3716 пациентов заболевание протекает без выраженных симптомов, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Прирост заболевших за указанный период составляет 2,9%. Общее количество зараженных составляет 317 554 человека.
Число выздоровевших граждан достигло 92 861 человек, из них 7289 пациентов выписаны из больниц в течение последних суток.
Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 127 летальных случаев, из них два — в Свердловской области. За весь период пандемии скончались 3099 человек.
По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков находится более 277 тысяч человек.
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