В России число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 317,5 тысячи человек

Прирост заболевших за указанный период составляет 2,9%. Общее количество зараженных составляет 317 554 человека.

Число выздоровевших граждан достигло 92 861 человек, из них 7289 пациентов выписаны из больниц в течение последних суток.

Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 127 летальных случаев, из них два — в Свердловской области. За весь период пандемии скончались 3099 человек.