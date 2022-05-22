Стоит ли тагильчанам опасаться оспы обезьян

Мир до сих пор приходит в себя после ограничений и последствий от коронавируса, как эпидемиологи заговорили о новой инфекции. Точнее, старой, но на новых территориях и с подвохом. Например, в Европе, Северной Америке и Австралии подтверждены уже 37 случаев данного заболевания, еще десятки проб отправлены на анализ. В Роспотребнадзоре говорят, что в России обезьяньей оспы нет. Однако, существует риск, что в сезон отпусков инфекцию в страну все-таки завезут. Стоит ли жителям Нижнего Тагила и Свердловской области бояться оспы обезьян, есть ли прививки от этой болезни и насколько она смертоносна, разбиралась редакция TagilCity.ru.