Стоит ли тагильчанам опасаться оспы обезьян

Мир до сих пор приходит в себя после ограничений и последствий от коронавируса, как эпидемиологи заговорили о новой инфекции. Точнее, старой, но на новых территориях и с подвохом. Например, в Европе, Северной Америке и Австралии подтверждены уже 37 случаев данного заболевания, еще десятки проб отправлены на анализ. В Роспотребнадзоре говорят, что в России обезьяньей оспы нет. Однако, существует риск, что в сезон отпусков инфекцию в страну все-таки завезут. Стоит ли жителям Нижнего Тагила и Свердловской области бояться оспы обезьян, есть ли прививки от этой болезни и насколько она смертоносна, разбиралась редакция TagilCity.ru.
Обезьянья оспа является редким вирусным заболеванием, которым человек может заразиться как от инфицированного животного, так и от больного себе подобного индивидуума. Схожа по структуре с вирусами натуральной и коровьей оспы и имеет две разновидности — центральноафриканский подтип (он менее опасен) и западноафриканский вид, который наиболее коварен и имеет высокий патогенез.
Считается, что после ликвидации натуральной оспы в 1968 году и прекращения использования вакцин против натуральной оспы, оспа обезьян вышла на первое место по своей заразности для человека среди остальных ортопоксвирусов, поделилась с bel.ru врач аллерголог-иммунолог и завкафедрой микробиологии НИУ «БелГУ» Ксения Бочарова.
Природными носителями инфекции являются приматы и грызуны из семейства беличьих и соневых. Первые случаи заболевания фиксировали специалисты в 1920-1930-х годах среди обезьян в Африке, Индии и в Южной Америке. В 50-х годах вспышка вируса произошла среди макак в лаборатории, а первым заболевшим человеком стал девятилетний мальчик из Республики Конго в 1970 году. За два года до этого в стране удалось победить обычную оспу путем вакцинирования населения. Позднее случаи обезьяньей оспы стали фиксировать в тропиках реки Конго и Западной Африки. Странами, где наиболее распространен данный вирус, стали ДРК, Конго, Нигерия, ЦАР, Южный Судан, Либерия.
Впервые за пределами этих страх оспу обезьян обнаружили в 2003 году у 70 жителей США, которые заразились от луговых собачек. Те, в свою очередь, инфицировались в зоомагазинах от экзотических грызунов, завезенных в страну. В другие государства — Англию и Сингапур вирус попал из Нигерии (привезли из поездки).
ВОЗ относит оспу обезьян к зоонозным заболеваниям — принципом передачи вируса является цепочка «больное животное — человек». Вторичный способ передачи инфекции носит ограниченный характер и требует тесного контакта между зараженными людьми.
В частности, требуется непосредственный контакт с кровью, биологическими жидкостями (пот, слюна, моча и тому подобные), а также пораженным кожным покровом или при длительном личном контакте воздушно-капельным путем.
Передача происходит от животного к человеку после контакта, например, с поражёнными слизистыми оболочками или кровью больного животного, рассказала bel.ru врач аллерголог-иммунолог и завкафедрой микробиологии НИУ «БелГУ» Ксения Бочарова.
Заболеть можно и при употреблении в пищу мяса больных оспой животных. Если оно будет недостаточно прожарено или термически обработано. Также оспа обезьян передается от матери к ребенку через плаценту. Относительно того, можно ли заболеть оспой обезьян при половом контакте, пока данных нет. Самая длинная из всех зафиксированных цепочек больных оспой обезьян равна девяти инфицированным.
Инкубационный период у оспы обезьян составляет от 6 до 16 дней, однако были зафиксированы случаи, когда разбег составлял от 5 до 21 дня. После возможного контакта с инфицированным человеком или при риске употребления в пищу мяса больного животного, вирусологи рекомендуют внимательно следить за такими показателями, как:
Сыпь на коже при оспе обезьян появляется спустя 1-3 дня после повышения температуры. Иногда высыпания появляются не только на лице, ступнях и ладонях — например, во рту. Реже сыпь бывает в области гениталий и на туловище. Внешне везикулы (пузырьки с прозрачной жидкостью) похожи на аналогичные при ветряной оспе. Сама болезнь переносится относительно легко. Все зависит от уровня иммунитета больного и внешних факторов, пишет ТАСС.
Вирусологи говорят, что данная инфекция схожа по симптоматике и своей структуре на обычную оспу, которую удалось победить в конце 70-х годов XX века. От нее вакцинировали повсеместно — в настоящий момент доказано, что привитые от обычной оспы люди болеют меньше и реже, чем не привитые вовсе.
Предварительные результаты по тому небольшому количеству заболевших в Европе показывает, что действительно привитые болеют легче. Но поймите, что сейчас привитых всё меньше и меньше становится в популяции. А так как прививки уже не ставятся, уповать на то, что она у нас есть, не приходится,рассказал bel.ru директор объединённого центра генетических технологий НИУ «БелГУ» Алексей Дейкин.
На настоящий момент появилась вакцина от данного вируса, однако она применяется только в редких случаях — если кто-то готовится посетить страну, где зафиксирована вспышка оспы обезьян или человек инел контакт с другим инфицированным.
Лечение данной инфекции — симптоматическое, однако медики применяют и противовирусные средства. В частности, от оспы обезьян помогает тековиримат, которое действует против ортопоксвирусов. Лекарство было зарегистрировано в 2018 году в США.
От вируса оспы обезьян можно умереть, но показатель летальности составляет от 3% до 6%. Наибольший риск существует от вторичных бактериальных инфекций. Именно их несвоевременное лечение и приводит к фатальным исходам. Кстати, случаев смерти от оспы обезьян за пределами африканского континента не зарегистрировано.
Диагностику проводят методом уже знакомого ПЦР-тестирования. В случае возможного контакта больного с человеком, у которого вирус оспы обезьян подтвердился, необходимо, по словам вирусологов, прервать цепочку общения и изолировать все звенья.
Во-первых, не паниковать. Это заболевание вполне успешно лечится. Во-вторых, необходимо обратиться к лечащему врачу — в идеальном случае, вызвать медика на дом. При этом во время разговора по телефону стоит уведомить оператора, что вы контактировали с больным оспой обезьян и у вас есть все основания полагать, что инфекция «дремлет» в организме.
О возможности распространения на территории Российской Федерации, в частности, в Свердловской области, оспы обезьян говорить пока рано. По словам экспертов, на границах РФ усилен контроль, но, как показала ситуация с коронавирусом, пандемию не остановит ни один форпост.
Вполне модельная история с распространением коронавируса показала нам, что на планете, даже в островных государствах, где до минимума сведён контакт с внешним миром, всё равно в какой-то момент инфекция распространилась, считает Алексей Дейкин.