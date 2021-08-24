О последствиях вакцинации от коронавируса рассказали тагильские врачи

О том, какие последствия могут быть после прививки о COVID-19 рассказали тагильские врачи. Они отметили, что любая вакцина может дать реакцию.

Перед вакцинацией пациента обязательно осматривает терапевт. Реакция после вакцинации у людей — это ответная реакция на укол. Когда мы ставим любой укол, то ждем, что как-то среагирует организм. Должна быть реакция на вакцину, в большей или меньшей степени она должна быть у всех, рассказал редакции TagilCity.ru главврач ЦГБ № 4 Константин Аникин. По словам медиков, любая вакцинация является тренировкой для организма: у кого-то поднимается температура в течение суток, у кого-то появляется ломота в суставах. После «Спутника V» формируется хороший иммунитет. Пациенты, которые получили полный курс вакцинопрофилактики редко болеют тяжело и не находятся в реанимации. Их количество небольшое, буквально 1-2% от всех госпитализированных. Эффективность вакцины составляет 90%. Если 100 человек поставят прививки, то только у 92-95 сформируется иммунитет, а у 5-7 он не сформируется по разным причинам. У них не хватит антител, чтобы противостоять инфекции, пояснила главврач инфекционной больницы Нижнего Тагила Марина Холманских. Фото: TagilCity.ru Напомним, в Нижнем Тагиле прививку от коронавируса поставили 23% жителей города. В выходные в парке Бондина еженедельно будет работать мобильный пункт вакцинации. Еженедельно будет работать мобильный пункт вакцинации в парке Бондина в Нижнем Тагиле

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