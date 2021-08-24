О последствиях вакцинации от коронавируса рассказали тагильские врачи

О последствиях вакцинации от коронавируса рассказали тагильские врачи
О последствиях вакцинации от коронавируса рассказали тагильские врачи
Сегодня, 12:40Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
О том, какие последствия могут быть после прививки о COVID-19 рассказали тагильские врачи. Они отметили, что любая вакцина может дать реакцию.

Перед вакцинацией пациента обязательно осматривает терапевт. Реакция после вакцинации у людей — это ответная реакция на укол.

Когда мы ставим любой укол, то ждем, что как-то среагирует организм. Должна быть реакция на вакцину, в большей или меньшей степени она должна быть у всех, рассказал редакции TagilCity.ru главврач ЦГБ № 4 Константин Аникин.

По словам медиков, любая вакцинация является тренировкой для организма: у кого-то поднимается температура в течение суток, у кого-то появляется ломота в суставах. После «Спутника V» формируется хороший иммунитет.

Пациенты, которые получили полный курс вакцинопрофилактики редко болеют тяжело и не находятся в реанимации. Их количество небольшое, буквально 1-2% от всех госпитализированных.

Эффективность вакцины составляет 90%. Если 100 человек поставят прививки, то только у 92-95 сформируется иммунитет, а у 5-7 он не сформируется по разным причинам. У них не хватит антител, чтобы противостоять инфекции, пояснила главврач инфекционной больницы Нижнего Тагила Марина Холманских.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, в Нижнем Тагиле прививку от коронавируса поставили 23% жителей города. В выходные в парке Бондина еженедельно будет работать мобильный пункт вакцинации.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области ЭксклюзивНижний Тагил
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