«Убитые» здания и старое оборудование. Почему в больницах Тагила не хватает врачей

В Нижнем Тагиле уже давно наблюдается нехватка узких специалистов в детских больницах. Людям приходится долго ждать приема или обращаться в платную клинику. С чем это связано, а также какие есть пути решения проблемы, разбиралось TagilCity.ru.

Общая проблема Проблема нехватки специалистов касается не только Нижнего Тагила, но и области, и даже России в целом. В муниципалитете основная масса узких специалистов сосредоточена на Вагонке. Однако решить проблему их переводом не получится. Если мы переведем врачей на Тагилстрой с Вагонки, то на Вагонке их не будет. Поэтому и больницы объединили, чтобы люди хотя бы могли записаться в другую поликлинику, рассказал TagilCity.ru главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов. Родителям приходится ехать из других районов, ожидать долгое время приема или нужного анализа. Нередко специалисты отсутствуют совсем. Например, в сезон отпусков родителям приходится ждать, пока врач вернется к своим обязанностям, так как заменить его попросту некому. Кроме того, пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Сейчас приемы возобновляются, однако больше специалистов после выхода из режима самоизоляции не стало, а вот пациенты после длительного ожидания стремятся попасть к нужному доктору. У меня у дочки аллергия. Нам надо постоянно наблюдаться. Приемы нужны каждый месяц. В поликлинике не попасть, поэтому я хожу платно, рассказала TagilCity.ru местная жительница Вера. Photo: pixabay.com Аллергия у детей возникает часто, как и проблемы с иммунитетом или астма. Одной из возможных причин называют плохую экологию. Однако иммунологов-аллергологов в детских медучреждениях можно посчитать по пальцам одной руки. А на прием к этим специалистам едут и с севера региона. То же самое касается и других специалистов. Например, окулистов. Некоторые жители города предпочитают обращаться в платные клиники, где для проведения исследований используется современное оборудование. Тогда как в государственных учреждениях методы сильно ограничены. Чаще всего в таких случаях «камни» летят именно в сторону больницы или конкретного специалиста. Считается, что если врач не может выявить проблему, то он плохой. Однако в данном случае проблема кроется не в нем, а в отсутствии оборудования, которое поможет определить наличие нарушений. Есть сложности с врачами-пульмонологами, которые занимаются лечением заболеваний дыхательных путей — бронхиальная астма, воспаление легких, бронхит и ринит. Для них данная специальность является профильной. Однако в детских поликлиниках такие врачи отсутствуют, а проблемами маленьких пациентов занимаются ЛОР-врачи. При этом на выявляемость заболеваний отсутствие достаточного количества специалистов не влияет. Это обусловлено тем, что больницы были объединены, а потому профилактические осмотры проводятся везде. Кроме того, есть приказ Минздрава, который оговаривает, сколько должно быть врачей по нормативу. Он рассчитывается в зависимости от количества населения. Так, Нижнему Тагиле полагается 0,75 ставки кардиолога, 0,5 ставки гастроэнтеролога и одна ставка эндокринолога. Photo: pixabay.com Почему не хватает врачей? Причин нехватки узких специалистов, да и в целом врачей, достаточно много. Изменение порядка получения образования. Ранее медикам необходимо было шесть лет отучиться в институте, а также провести один год в ординатуре. Теперь ординатура длится два года. Несмотря на то, что специалистов выпускается из учебных заведений достаточное количество, им приходится учиться дольше. В результате получается, что врачей приходится ждать.

Привлекательность крупных городов. Как правило, учатся студенты в медицинских вузах, расположенных в крупных городах, например, Екатеринбурге, Москве или Санкт-Петербурге. После завершения обучения молодые люди предпочитают остаться там. Или же едут из маленьких городов в большие. Обусловлено это тем, что там больше перспектив для самореализации и карьерного роста. На данный момент в стране действуют различные программы, например, «Земский доктор», которая предполагает выплату одного миллиона рублей и предоставление жилья, если врач приедет работать в отдаленную местность. Говорить о том, что штат врачей в таких местностях укомплектован, не приходится. Соответственно, можно сделать вывод, что программа работает не так, как планировалось. Недостаточная укомплектованность больниц в плане технического оснащения. Врач, который приходит работать в больницу, не должен пользоваться только фонендоскопом и своей головой. У него в арсенале должны быть еще какие-то методы обследования, диагностики и лечения пациентов,рассказал TagilCity.ru главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов. В Нижнем Тагиле компьютерная томография считается редким методом исследования, назначаемым только в крайнем случае, так как оборудования на сегодняшний день в городе недостаточно. Например, в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, никто не задумывается о том, что оно есть. Там подобные исследования в порядке вещей. В Нижнем Тагиле родителям приходится либо вставать в очередь и ждать приема долгое время, либо идти на обследование за деньги. Отношение к медикам. В государственной и частной больнице оно разное. И это даже несмотря на то, что в основном в них работают одни и те же врачи.

Старые здания больниц. Некоторые детские больницы Нижнего Тагила находятся в "убитом" состоянии. К примеру, здание детской городской поликлиники, расположенное на улице Карла Маркса, 36. Оно находится в плачевном состоянии. Тагильчане отмечают: "Заходишь внутрь и такое ощущение, как-будто ты попал во времена СССР". Много лет больница стоит без ремонта. Вряд ли для молодого врача такое место работы выглядит привлекательно.

Повышенная нагрузка. Она тоже становится причиной того, что узкие специалисты не горят желанием идти работать в государственную поликлинику. Как правило, запись к ним осуществляется на месяц вперед. Бывает приходят экстренно, просят принять, посмотреть. И как быть? Прием и так расписан по талонам. Но и отказать сложно, это же люди,делится один из медработников. Так, например, прием ведут ЛОР-врачи. Помимо плановой записи идут экстренные пациенты. Медработник получает двойную нагрузку. А разделить ее с кем-то нет возможности. Photo: pixabay.com Кто виноват и как решать проблему? К решению проблемы с нехваткой врачей в Нижнем Тагиле должен быть комплексный подход. Нельзя, к примеру, просто обеспечить больницы современной техникой и ждать, что теперь врачи пойдут охотно на работу. Этого не случится. В данном случае не менее важна привлекательность города в целом, а также возможности для развития специалистов. Главные врачи больниц стараются сделать все возможное, чтобы привлечь молодых специалистов или, по крайней мере, обеспечить учреждение профильными врачами. При этом кадрового резерва, как такового, нет. Несмотря на сотрудничество с институтами по всей стране, а также привлечение кадров из стран содружеств, проблема все равно остается нерешенной. Трудовые мигранты работают неплохо. Неважно какая национальность, если он хочет работать и чему-то научиться, он это делает. Очень много специалистов которые хорошо себя зарекомендовали, рассказал Дмитрий Клейменов. Иного выхода больницы на данный момент не имеют. Вопрос решается комплексно, в том числе с администрацией муниципального образования. Что должен сделать Нижний Тагил? Обеспечить социальный пакет врачам, заинтересовать их, чтобы они ехали на работу в город. Это детские сады, инфраструктура. Тогда привлекательность города будет возрастать. Минздрав занимается обучением специалистов за счет средств государства по трехстороннему договору, а также ищет специалистов по всей России. Проблема может быть решена только в комплексе государственной и муниципальной власти, и в заинтересованности самой медицинской организации в привлечении специалистов, рассказал пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков. Photo: 1MediaInvest Он отметил, что Минздрав работает над вопросом оснащения больниц необходимым оборудованием, а также ремонта зданий. Решением проблемы может стать строительство Детской многопрофильной больницы. Ее город ждет уже более 20 лет, в этом году, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Новую больницу планируется возвести возле госпиталя Тетюхина на ГГМ. Разработкой ее проекта за 20,5 миллиона рублей занимается компания «Монолит М» из Санкт-Петербурга. Ожидается, что новый медкомплекс сможет принимать до 650 пациентов ежедневно. Планируется создать стационар на 160 коек, лечебно-диагностический блок и организовать вертолетную площадку. Новый детский центр станет межмуниципальным. Он будет принимать не только жителей Нижнего Тагила, но и Горнозаводского округа. Становится ясно, что одних сил самих медучреждений недостаточно, чтобы привлечь нужное количество узких специалистов. Важен комплексный подход. Тут усилия должны приложить и муниципалитет и Минздрав.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter