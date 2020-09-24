«Убитые» здания и старое оборудование. Почему в больницах Тагила не хватает врачей

В Нижнем Тагиле компьютерная томография считается редким методом исследования, назначаемым только в крайнем случае, так как оборудования на сегодняшний день в городе недостаточно. Например, в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, никто не задумывается о том, что оно есть. Там подобные исследования в порядке вещей. В Нижнем Тагиле родителям приходится либо вставать в очередь и ждать приема долгое время, либо идти на обследование за деньги.