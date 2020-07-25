Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле

Рейтинг был составлен по объёму загрязнений (в порядке убывания), выбрасываемых в атмосферу за год. Данные были получены из открытой информации реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, куда предприятия самостоятельно предоставляют данных.

1. ЕВРАЗ НТМК Главным источником загрязнения воздуха является «Нижнетагильский металлургический комбинат». На его выбросы приходится 57,16% от общего количества всех предприятий города. Он расположен в Тагилстроевском районе, где на расстоянии менее километра находятся жилые дома. В воздух попала 61 тысяча тонн вредных веществ за год. Такие данные были предоставлены предприятием в апреле 2019 года. При этом, большую часть выбросов составляет оксид углерода или «угарный газ». Его выбросили 43,5 тысячи тонн.

Если сравнивать количество выбросов за год с объемом железнодорожных вагонов, то получается, что их насчитывается около тысячи штук. Вместимость одного вагона составляет около 60 тонн.

Количество выбросов ЕВРАЗа Фото: TagilCity.ru

Оксид углерода получают при сжигании органического материала вроде угля, древесины, бумаги, масла, бензина и так далее. Кроме того, этот «угарный газ» не имеет запаха и цвета. Повышенная концентрация вещества в воздухе приводит к таким последствиям как головная боль, слабость, бессонница, а также повышенная утомляемость.

2. ВГОК На втором месте находится «Высокогорский горнообогатительный комбинат». Расстояние от Лебяжинского аглоцеха до ближайшего жилого дома составляет около 1,7 километра. Комбинат выбросил в воздух за год 40,9 тысячи тонн вредных веществ, по данным на апрель 2019 года. Больше всего от него поступает оксида углерода. Его завод выбросил 36,4 тысячи тонн за год.

Что касается ВГОКа, то его объем выбросов поменьше, чем у ЕВРАЗ НТМК, но при сравнении получаем почти 682 вагона, наполненных выбросами.

3. УВЗ Следующим предприятием-загрязнителем является «Уралвагонзавод». Ближайший дом от главной проходной предприятия располагается всего в 210 метрах. От завода в воздух за год поступило 4,8 тысячи тонн выбросов. Данные предоставлены в феврале 2018 года. И здесь наибольшее количество составляет оксид азота — 1,1 тысячи тонн в год.

Выбросы «Уралвагонзавода» сравнимы примерно с 80-ю полными вагонами.

Оксид азота представляет собой газ без цвета со слабым сладковатым запахом. Его еще называют «веселящим», так как значительное его количество действует возбуждающе на нервную систему. Он влияет на работу дыхательных путей.

4. «Планта» На предпоследнем месте находится химзавод «Планта». Это предприятие располагается в 760 метрах от ближайшего жилого дома. От нее в атмосферу поступило 272,8 тонны выбросов за год, по данным на декабрь 2016 года. В данном случае большую часть также составляет оксид углерода. Его количество — 133 тонны в год. Количество его выбросов сравнимо с почти пятью наполненными вагонами.

5. УХП Следующее предприятие — «Уралхимпласт». От его основной проходной ближайший дом расположен в 210 метрах. От него в городской воздух поступило 50,7 тонны вредных веществ, по данным на 2019 год. Больше всего выбрасывается формальдегида — 3,6 тонны за год.

В основном формальдегид используется для изготовления пластмасс. Газ негативно влияет на генетику, органы дыхания, зрения, а также кожу. Кроме того, он оказывает влияние на нервную систему. Формальдегид находится в списке канцерогенных веществ.

Насколько это опасно? По словам эколога из Челябинска Евгения Маленкина, расстояние, на которое способны разнестись выбросы от предприятий, зависит от множества факторов. На это влияет не только скорость ветра, но и само вещество, а также другие факторы. Гораздо опаснее становится ситуация, когда наблюдается штиль.

Небо над Нижним Тагилом Фото: Андрей Волегов

Дело в том, что все выбросы оседают в верхнем слое атмосферы. Они там накапливаются, а потом начинают опускаться, и люди дышат этой пылью… Один раз — пока она опускается. Она оседает на дорогах, по которым ездят автомобили и снова это все раздувают, люди дышат этим второй раз, рассказал Евгений Маленкин.

По словам Евгения, чтобы минимизировать воздействие выбросов на жителей города, администрация и сами промышленники должны принимать в этом участие. В частности, они должны составить план озеленения города, кроме того, постоянно нужно держать воздух влажным — с этим помогают справляться фонтаны, а также поливальные машины.

Кто страдает? Каждое из предприятий находится в черте города, а вокруг располагаются жилые дома.

Эти предприятия основные загрязнители окружающего нас воздуха. Соответственно, если мы берем ЕВРАЗ с 60-ю тысячами тонн, но несколько лет назад, в 2017–2018 годах, он выбрасывал 80 тысяч тонн. Сейчас, получается, по сути сокращение всего на четверть. И это примерно составляет, если утрированно, порядка 180 килограмм пыли на человека. Я считаю, что при современных технологиях и возможностях, тем более что за последние годы выручка ЕВРАЗа показала существенный рост, почему бы не вкладываться и не использовать новые технологии, рассказал TagilCity.ru эколог Андрей Волегов.

Он также добавил, что обращался в Роспотребнадзор в связи с недавними жалобами на выбросы, где ему ответили, что это было связано с запуском домны № 6.

Предприятие снабжает работой около 3% населения города, а остальные 97% при этом, получается, страдают?

Санитарные зоны По поводу санитарных зон эколог высказался, что их надо, конечно, устанавливать. Однако когда это произойдет — неизвестно.

Дымящиеся трубы Фото: Андрей Волегов

Еще один эколог и общественник из города Сибай Эдуард Кадыров рассказал TagilCity.ru, что расположение заводов вблизи жилых зон, конечно, сказывается на здоровье людей. Он отметил, что официальной найти какую-то информацию сложно, но она все равно в некоторых докладах проскакивает.

Например, в последнем годовом докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ в 2018 году по поводу Свердловской области можно сказать, что смертность населения от злокачественных новообразований устойчиво ассоциируется с загрязнением атмосферного воздуха бензапиреном, формальдегидом и тяжелыми металлами, рассказал TagilCity.ru Эдуард Кадыров.

По его словам, даже в таких докладах прослеживается некоторая связь между загрязнением воздуха и состоянием здоровья населения.

Естественно, в первую очередь, страдают люди, которые живут в непосредственной близости от данных заводов, и такое расположение досталось нам, в том числе, и в результате некачественного планирования в эпоху советского союза, а также в результате дальнейшей уплотнительной застройки в условиях уже современной России, расширения городов, когда дома строятся все ближе к предприятиям, когда территории городов уже не хватает, а также в связи с тем, что никакого прогресса нет, рассказывает эколог.

Кроме того, он отметил, что никакого серьезного наказания за выбросы нет.

Объективно наказаний серьезных нет за загрязнение воздуха. Как правило, можно редко увидеть, чтобы какие-то лаборатории приехали, зафиксировали превышение и наказали, говорит общественник Кадыров.

По его мнению, вся проблема в том, что население не имеет объективной информации о загрязнении воздуха и нет понятия, что опасность действительно есть.

Когда мы говорим о крупных превышениях, там десятки, сотни ПДК. Это любой человек почувствует сразу же в виде першения в горле, слезоточения и других раздражающих факторов. А когда мы не чувствуем один, два, полтора, три ПДК, это на протяжении длительного времени отложенный вред оказывает на здоровье человека. То есть, со временем эти вещи накапливаются и, соответственно, это приводит рано или поздно к каким-то хроническим заболеваниям, сокращению продолжительности жизни, сказал Кадыров.

Что делать? Нужно следовать примеру Челябинска, Красноярска и Сибая, где у жителей есть собственная система мониторинга, позволяющая отслеживать качество воздуха и уже в связи с этим регулировать свой ритм жизни, прогулки, проветривания, потому что на данный момент государство не может по какой-то причине обеспечить население информацией, отмечает эксперт.

Серое небо Фото: Андрей Волегов

Эколог Евгений Маленкин также заявил о том, что контроль общественности и экологический контроль никто не отменял. Он выразил надежду, что в Нижнем Тагиле появится общественный институт экологических инспекторов окружающей среды.

Я думаю, что любой житель заинтересован жить в чистом месте, дышать чистым воздухом. Это нормально, поэтому если мы не будем сами себя защищать, интересоваться этой темой, то никто за нас этого делать не будет, сказал Маленкин.