Топ-менеджер ЕВРАЗ НТМК поставил под сомнение общественные замеры воздуха в Тагиле

При этом Сергей Сергеев сослался на федеральный закон об обеспечении единства измерений, который гарантирует единую методику измерений. По его словам, это оберегает граждан от недостоверных результатов.
Недостоверные результаты при проведении замеров несертифицированным прибором или проведение их в местах, на которые влияют местные факторы, могут привести к ненужному социальному напряжению,сообщил Сергей Сергеев в интервью ТК «Телекон».
Он отметил, что при проведении «любительских замеров» не учитываются метеорологические факторы — температура воздуха, давление и сила ветра. Также специалист подверг сомнению качество используемых общественниками приборов.
Стоит отметить, что газоанализатор «Геолан-1П», используемый редакцией TagilCity.ru для замеров воздуха, сертифицирован и проходит ежегодную поверку. Превышение загрязнений прибор зачастую ловит в те же дни, что и посты государственного мониторинга. Например, в марте станции УГМС фиксировали превышения 20 дней из 31, в некоторые из этих дней повышенную концентрацию выбросов показывал и «Геолан-1П».
Замеряя воздух приборами, люди удовлетворяют свое любопытство. Они просто смотрят результаты конкретного измерения. В большинстве случаев — это мгновенное значение. При проведении контрольного отбора проб минимальное время для отбора одной пробы — 20 минут,рассказал представитель ЕВРАЗ НТМК.
Именно такую методику использует редакция TagilCity.ru. В прямом эфире в группе ВКонтакте журналист проводит текущие замеры. Если газоанализатор ловит какие-либо вещества, то после этого проводятся контрольные 20-минутные замеры, и их результаты публикуются в новости на сайте и в соцсетях. При этом пользоваться данным прибором может любой человек без специализированного образования, прочитавший инструкцию к нему.
Говоря о том, чьим результатам замеров по-настоящему можно доверять, Сергей Сергеев в первую очередь упомянул о лабораториях промышленных предприятий, имея ввиду и ЕВРАЗ НТМК. Также в его список попали посты Росгидромета (УГМС) и отборы проб Росприроднадзора. Однако именно посты УГМС регулярно ловят превышения загрязняющих веществ. Так, с начала года станции мониторинга ведомства семь раз зафиксировали случаи высокого загрязнения воздуха сероводородом в Нижнем Тагиле.
Кстати, о сероводороде представитель ЕВРАЗ НТМК в интервью тоже упомянул, дав энциклопедическую справку о его свойствах, происхождении и предельно допустимой концентрации. При этом Сергеев признал, что сероводород может выделяться при металлургическом производстве, но лаборатория ЕВРАЗ НТМК почему-то ни разу не фиксировала его превышения.
Надо отметить, что в 2021–2022 годах было проведено 1400 замеров. И единожды только было выявлено превышение в атмосферном воздухе сероводорода. Оно составляло в пределах погрешности измерений — 10% от ПДК,сообщил Сергей Сергеев.
Предельно-допустимая концентрация сероводорода составляет 0,008 мг/м3. Запах появляется при концентрации 0,007 мг/м3, отметил специалист ЕВРАЗ НТМК.
То есть это означает, что если запах есть, то не всегда вещество превышает ПДК,рассказал специалист в интервью.
Однако, как тагильчанам почувствовать разницу в одну тысячную между нормой и не нормой, Сергей Сергеев не пояснил.
Также специалист никак не прокомментировал и мощный выброс сероводорода в 20 ПДК с ЕВРАЗ НТМК во время смога над Нижним Тагилом в конце января. Что именно это предприятие стало источником загрязняющего вещества, показала проверка Росприроднадзора. А комбинат в это время пытался доказать жителям города, которые во время смога жаловались на кашель, головную боль и тошноту, что выброс произошел из канализационного коллектора. Он находится в десяти шагах от станции УГМС, которая поймала превышение. Однако сероводород тяжелее воздуха и при вбросе он остается внизу, что не позволяет ему подняться из коллектора на ту высоту, откуда станция берет делает берет пробы на загрязнения. Эту информацию знает рядовой школьник, но почему ее не знают экологи ЕВРАЗа - непонятно.
Кроме того, наличие и превышение сероводорода регулярно ловит прибор TagilCity.ru. Зафиксировал сероводород в воздухе и газоанализатор члена московского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурода Расулмухамедова, который в приезжал на эко-конференцию в Нижнем Тагиле в феврале.
Различными приборами для замеров воздуха пользуются общественники разных городов России, где остро стоят экологические вопросы — Стерлитамака, Рязани, Омска, Москвы, Красноярска и других. В Рязани, например, с помощью независимых замеров общественникам удалось привлечь внимание властей и надзорных органов к проблеме массовых неконтролируемых выбросов с местных предприятий.
В конце интервью Сергей Сергеев рассказал об экологических проектах предприятия, которые в рамках проекта «Чистый воздух» позволяют снизить объем выбросов. Три из пяти мероприятия уже реализованы, еще два мероприятия запланированы. Одно из них должно завершиться в этом году — это изменение системы охлаждения коксового газа и перевод его в закрытое охлаждение. Это, по словам топ-менеджера, позволит снизить выбросы на 160 тонн.
Это полиароматические вещества, которые характерны для коксохимического производства. То есть станет меньше запахов,отметил Сергей Сергеев.
По словам специалиста, всего с начала реализации проекта «Чистый воздух» удалось снизить выбросы на 7,3 тысячи тонн вместо запланированных 6,3 тысячи тонн. Однако, по данным доклада министерства экологии Свердловской области, в 2018 году объем выбросов ЕВРАЗ НТМК составлял 65,1 тысячи тонн в год, в 2019 году — 65 тысяч тонн в год, в 2020 году — 64,3 тысячи тонн в год. То есть за три года предприятие снизило выбросы всего на 800 тонн.
Ранее с похожим докладом, который обходил все острые экологические вопросы в Нижнем Тагиле, на круглом столе по реализации проекта «Чистый воздух» выступил директор по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа Максим Епифанцев.
Представители клана ЕВРАЗ НТМК много лет лоббируют свои интересы на местном уровне. По сравнению с УВЗ комбинат имеет в гордуме Нижнего Тагила больше своих представителей. Например, народным избранником от предприятия является начальник коксохимического производства Никита Беркутов, который оказался на первом месте в списке самых богатых депутатов с годовым доходом в 11,51 млн рублей.
По мнению тагильского активиста Андрея Волегова, польза ЕВРАЗ НТМК в виде количества рабочих мест не покрывает его вред:
На ЕВРАЗ НТМК, насколько мне известно, работают около 13 тысяч человек. То есть получается от общей численности Нижнего Тагила — 344 тысячи человек — где-то 3,5%. При этом от работы данного предприятия страдает воздушная сфера, страдают жители. Я считаю несправедливым, когда 3,5% от населения работают, а от работы их на этом предприятии страдают остальные 97% тагильчан.