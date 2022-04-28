ЕВРАЗ НТМК опять обещает установить санитарную зону. Теперь в 2023 году

В году мы планируем комплект документов подготовить и направить на согласование. Это только первый этап. Потом проект СЗЗ проходит много согласований в госорганах и это тоже очень длительный процесс. Тем не менее, мы не будем ждать до 2028 года. И наша цель добиться, чтобы в следующем году санитарно-защитная зона предприятия была официально установлена,сообщил Сергей Сергеев в интервью ТК «Телекон».