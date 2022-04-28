ЕВРАЗ НТМК опять обещает установить санитарную зону. Теперь в 2023 году

Об этом сообщил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев. По его словам, по законодательству РФ, ЕВРАЗ НТМК обязан установить санитарно-защитную зону до 2028 года. Однако предприятие намерено сделать это раньше.
В году мы планируем комплект документов подготовить и направить на согласование. Это только первый этап. Потом проект СЗЗ проходит много согласований в госорганах и это тоже очень длительный процесс. Тем не менее, мы не будем ждать до 2028 года. И наша цель добиться, чтобы в следующем году санитарно-защитная зона предприятия была официально установлена,сообщил Сергей Сергеев в интервью ТК «Телекон».
Напомним, определение санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК длится уже несколько лет. Каждый год предприятие переносит окончательную дату установки. Последний раз в официальном ответе редакции TagilCity.ru называлась дата 30 декабря 2020 года. Однако на сегодняшний день ЕВРАЗ НТМК продолжает работать без СЗЗ.
ЕВРАЗ НТМК является главным загрязнителем воздуха в Нижнем Тагиле. На его выбросы приходится 57,16% (61 тысяча тонн) от всего количества от предприятий города. В списке выбрасываемых веществ находятся формальдегид, марганец, ванадий, фенол, сероводород и другие. Последняя проверка Росприроднадзора показала, что ЕВРАЗ НТМК в январе этого года стал источником выброса сероводорода с 20-кратным превышением. При этом само предприятие утверждало, что сероводород попал в воздух из канализационного коллектора, находящегося недалеко от поста УГМС, зафиксировавшего превышение.
За установление санитарной зоны ЕВРАЗ НТМК борьбу в суде ведут и тагильчане, которые проживают рядом с предприятием. Они считают, что их права нарушаются и наносится вред здоровью из-за выбросов. Однако суд не согласился с этим доводом, так как у ЕВРАЗ НТМК отсутствует санитарно-защитная зона, поэтому проживание в ней тагильчан не может быть зафиксировано официально до ее определения.
По мнению тагильского эколога-общественника Андрея Волегова, ЕВРАЗ НТМК умышленно затягивает определение СЗЗ:
Они пользуются разными лазейками, отстрочками в законах, которые оттягивают сроки обязательного установления санитарно-защитной зоны и приведение в порядок в соответствии с требованием СанПина. То есть какие-то законы в самый последний момент принимаются, которые позволяют дальше лавировать.
По сравнению с «Уралвагонзаводом» ЕВРАЗ НТМК имеет в гордуме Нижнего Тагила больше своих представителей, что позволяет комбинату лоббировать интересы на местном уровне. Например, народным избранником от предприятия является директор коксохимического производства Никита Беркутов, который оказался на первом месте в списке самых богатых депутатов с годовым доходом в 11,51 млн рублей.