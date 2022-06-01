«Поставщик электрооборудования» похитил 22,9 млн рублей у жителей Екатеринбурга

«Поставщик электрооборудования» похитил 22,9 млн рублей у жителей Екатеринбурга
«Поставщик электрооборудования» похитил 22,9 млн рублей у жителей Екатеринбурга
Сегодня, 15:11ПроисшествияФото: pixabay.com
Под видом поставщика электрооборудования житель Екатеринбурга за год обманул 21 контрагента.

В Екатеринбурге мужчина под видом поставщика электрооборудования завладел 22,9 млн рублей местных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу. Мужчину судят по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном размере).

По данным прокуратуры, в 2017 году мужчина решил похитить деньги граждан под видом заключения договоров на изготовление и поставку электрооборудования. Для этого он создал фейковое юрлицо.

В результате за год злоумышленник похитил деньги 21 контрагента на общую сумму более 22,9 млн рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

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