«Поставщик электрооборудования» похитил 22,9 млн рублей у жителей Екатеринбурга

В Екатеринбурге мужчина под видом поставщика электрооборудования завладел 22,9 млн рублей местных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу. Мужчину судят по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном размере).
По данным прокуратуры, в 2017 году мужчина решил похитить деньги граждан под видом заключения договоров на изготовление и поставку электрооборудования. Для этого он создал фейковое юрлицо.
В результате за год злоумышленник похитил деньги 21 контрагента на общую сумму более 22,9 млн рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.