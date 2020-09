Пьяный водитель из Асбеста сумел продуть в алкотестер только с 21-го раза

При рейдах, проходящих ГИБДД в Свердловской области, пойман пьяный водитель, который смог продуть в алкотестер только с 21 раза, сообщает Е1.

В Свердловской области провели массовые рейды по поимке пьяных нарушителей на дорогах. По итогу 167 водителей оказались в нетрезвом состоянии, 40 из них отказались от прохождения освидетельствования, а 20 были замечены повторно в нетрезвом вождении. По словам представителей ГИБДД по Свердловской области, в Асбесте мужчина решил отметить рождение ребёнка, а потом сел за руль. Причем старшего сына он взял с собой. Прохождение осмотра на наличие алкогольного опьянения 38-летний мужчина смог осуществить только с 21 раза. При этом в выдыхаемом воздухе содержание паров этилового спирта составило 0,528 миллиграмма на литр. Photo: YouTube-канал "Происшествия оперативно" Напомним, что 31 августа в Нижнем Тагиле во время рейда ГИБДД поймали двух пьяных водителей-рецидивистов. В Нижнем Тагиле во время рейда ГИБДД поймали двух пьяных водителей-рецидивистов

