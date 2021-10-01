Окно разбито, вещи разбросаны: на пожар в пустой квартире в Тагиле вызвана полиция

Сообщение о возгорании на первом этаже дома поступило на пульт диспетчеру ночью 1 октября. На площади три квадратных метра горело кресло, стоящее рядом с окном, сообщает отдел надзорной деятельности.
В момент пожара в жилище никого не было. Спасатели увидели, что в квартире разбито окно, открыты шкафы, разбросаны вещи и вызвали полицейских.
Дознаватели проводят проверку по данному факту. Известно, что квартиру хозяева сдавали в аренду.
Напомним, 24 сентября в Нижнем Тагиле причиной пожара на улице Окунева стала зажженная свеча. Пенсионерка зажгла ее и отлучилась на несколько минут, а когда вернулась, огонь охватил комнату.