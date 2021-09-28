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Мужчина не заметил возгорания своего дома и погиб на пожаре в Свердловской области

28 сентября 2021, 05:19
Фото: 1МI
37-летний уралец найден мертвым в сгоревшем доме под Нижним Тагилом. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Вечером 27 сентября 2021 года в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом загорелся частный дом, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, при разборе конструкций пожарные обнаружили труп хозяина сгоревшего дома. Мужчина без признаков жизни был передан сотрудникам скорой, констатировавшим смерть пострадавшего.

Напомним, оставленная без присмотра зажженная свеча едва не стала причиной серьезного пожара в квартире жилого дома в Нижнем Тагиле. К счастью, огонь успел уничтожить только 4 квадратных метра в комнате пенсионерки.

Зажженная свеча стала причиной пожара в квартире пенсионерки в Нижнем Тагиле
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