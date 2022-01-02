Под Рязанью в ДТП погибли 5 человек и 21 травмирован

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Действия водителя квалифицированы как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Одного из тяжело травмированных пациентов решено прооперировать в Скопинском медицинском центре, еще одного вертолетом санитарной авиации доставили в Рязанскую областную клиническую больницу.