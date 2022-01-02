Под Рязанью в ДТП погибли 5 человек и 21 травмирован

Под Рязанью в ДТП погибли 5 человек и 21 травмирован
Под Рязанью в ДТП погибли 5 человек и 21 травмирован
Сегодня, 13:26ПроисшествияФото: УМВД по Рязанской области
Ранним утром на 277-м км трассы Р-22 «Каспий» в Рязанской области в дорожную аварию попал пассажирский автобус. На его борту находились 52 человека.

По сообщению рязанского управления МВД, инцидент произошел в Скопинском районе, вблизи села Вослебово. Автобус с пассажирами следовал по маршруту «Москва-Астрахань». В какой-то момент машина потеряла управление и столкнулась с опорой железнодорожного моста.

Фото:УМВД по Рязанской области

При ударе кузов транспортного средства получил множество вмятин и другие повреждения, а сидевшие в салоне — травмы. По данным оперативных служб, погибли пять человек, в том числе водитель, и 21 пассажир. Двое пострадавших — дети дошкольного возраста.

Фото:УМВД по Рязанской области

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Действия водителя квалифицированы как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Одного из тяжело травмированных пациентов решено прооперировать в Скопинском медицинском центре, еще одного вертолетом санитарной авиации доставили в Рязанскую областную клиническую больницу.

Видео:УМВД поРязанской области

По данным на 9.00 в реанимации было трое пострадавших. Семерых разместили в хирургическом отделении. Работы по ликвидации последствий ДТП продолжаются.

Материалы по теме:
дтпполицияавтобусРязань
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы