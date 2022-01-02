Под Рязанью в ДТП погибли 5 человек и 21 травмирован

По сообщению рязанского управления МВД, инцидент произошел в Скопинском районе, вблизи села Вослебово. Автобус с пассажирами следовал по маршруту «Москва-Астрахань». В какой-то момент машина потеряла управление и столкнулась с опорой железнодорожного моста.
При ударе кузов транспортного средства получил множество вмятин и другие повреждения, а сидевшие в салоне — травмы. По данным оперативных служб, погибли пять человек, в том числе водитель, и 21 пассажир. Двое пострадавших — дети дошкольного возраста.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Действия водителя квалифицированы как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Одного из тяжело травмированных пациентов решено прооперировать в Скопинском медицинском центре, еще одного вертолетом санитарной авиации доставили в Рязанскую областную клиническую больницу.
По данным на 9.00 в реанимации было трое пострадавших. Семерых разместили в хирургическом отделении. Работы по ликвидации последствий ДТП продолжаются.