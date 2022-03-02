За кражи топливных карт в Свердловской области московский автостопер отсидит 3 года

За кражи топливных карт в Свердловской области московский автостопер отсидит 3 года
За кражи топливных карт в Свердловской области московский автостопер отсидит 3 года
Сегодня, 14:39ПроисшествияФото: 1MI

Автостопер в Свердловской области украл топливые карты на 700 тыс рублей

В Свердловской области вынесен приговор по делу о кражах топливных карт у дальнобойщиков.

Фигурантом уголовного дела был 25-летний уроженец Московской области Артур Бойко. Он путешествовал автостопом и похищал у водителей грузовых автомобилей топливные карты. Причиненный им ущерб оценивается в более чем 700 тысяч рублей.

Первую кражу мужчина совершил два года назад, в июне. Он «голосовал» на дороге в Пермском крае, пытаясь остановить какой-нибудь большегруз. И путешественника подобрал дальнобойщик.

Злоумышленник завел разговор, во время которого представился другим, вымышленным именем. Сказал, откуда едет и куда. А когда водитель остановил тягач и вышел из кабины, Бойко похитил топливные карты. Заменив их схожими, он скрылся.

После этого вор промышлял на автозаправочных станциях, курсируя между Екатеринбургом и Березовским, но уже в Свердловской области. Не чувствуя никакого подвоха, водители покупали у него дизельное топливо, приобретенное по украденным картам. Сумма этих сделок составила около 200 тысяч рублей. И это лишь часть биографии шарлатана.

Березовский городской суд приговорил его 3 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщили в областной прокуратуре.

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