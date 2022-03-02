За кражи топливных карт в Свердловской области московский автостопер отсидит 3 года

После этого вор промышлял на автозаправочных станциях, курсируя между Екатеринбургом и Березовским, но уже в Свердловской области. Не чувствуя никакого подвоха, водители покупали у него дизельное топливо, приобретенное по украденным картам. Сумма этих сделок составила около 200 тысяч рублей. И это лишь часть биографии шарлатана.