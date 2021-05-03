Рецидивист ограбил прохожую и салон сотовой связи в Екатеринбурге

Рецидивист ограбил прохожую и салон сотовой связи в Екатеринбурге
Рецидивист ограбил прохожую и салон сотовой связи в Екатеринбурге
Сегодня, 17:06ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Ранее судимый мужчина ограбил салон сотовой связи, а через три дня — прохожую в Екатеринбурге.

24 апреля мужчина разбил молотком витрину и забрал сотовый телефон. 27 апреля он подошел к женщине на улице и попросил прикурить. Затем у них завязался разговор, после чего злоумышленник сделал вид, что зашел в магазин, но затем внезапно выбежал из него и схватил её сумку, поставленную на бетонный блок, а затем скрылся.

В первом случае ущерб был оценен в семь тысяч рублей, во втором — восемь тысяч рублей. Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался 27-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления и грабеж.

В отношении признавшего вину мужчины возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж).

Напомним, 2 мая сообщалось, как полиция поймала серийного грабителя МФО. Один из пунктов он «обчистил» дважды. Под подозрение попал мужчина 1980 года рождения. Он был уволен из автосервиса из-за обмана посетителей и на момент задержания нигде не работал. Мужчине вменяется нарушение законы по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации (Разбой с применением оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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