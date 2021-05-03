Рецидивист ограбил прохожую и салон сотовой связи в Екатеринбурге

24 апреля мужчина разбил молотком витрину и забрал сотовый телефон. 27 апреля он подошел к женщине на улице и попросил прикурить. Затем у них завязался разговор, после чего злоумышленник сделал вид, что зашел в магазин, но затем внезапно выбежал из него и схватил её сумку, поставленную на бетонный блок, а затем скрылся.