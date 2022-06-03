Свердловский областной суд ужесточил приговор зарезавшему товарища тагильчанину

Приговоренный поссорился с ровесником, с которым прежде находился в приятельских отношениях. Сам бывший приятель уехал жить в Санкт-Петербург, однако периодически навещал родной поселок. Один из его приездов пришелся на день рождения бывшего товарища.
В разгар празднования своего дня рождения находившийся в состоянии алкогольного опьянения преступник пошел выяснять отношения с находившимся в поселке бывшим другом. В разгар завязавшейся ссоры парень выхватил нож и нанес ему ранение. Петербуржец попытался убежать, однако злоумышленник догнал его и добил.
В ходе первого судебного разбирательства психиатры, проводившие анализ действий преступника, сочли, что он находился в состоянии аффекта. Ввиду этого, был назначен мягкий приговор - денежная компенсация и три года тюремного заключения. Однако, по решению апелляционной инстанции, преступник проведет в колонии восемь лет.