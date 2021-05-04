Свердловский адвокат на лыжах подозревается в распространении наркотиков в ХМАО

Адвокат из Свердловской области подозревается в том, что распространял наркотики. Мужчину поймали, когда он оставлял «закладки» на территории Нефтеюганского района в ХМАО.

На момент задержания уралец был в деловом костюме, он также передвигался на лыжах, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по ХМАО. В процессе расследования было установлено, что мужчина целенаправленно приехал на территорию ХМАО для распространения наркотических веществ. Его заметил сотрудник Управления Росгвардии. Адвокат в деловом костюме встал на лыжи и направился вглубь леса, где выбросил в кусты свертки, а также сделал фотографию. В результате у подозреваемого было изъято свыше трех килограмм наркотических веществ, пистолет-револьвер, 20 самодельных патронов и комплектующие для изготовления патронов. Также силовики обнаружили поддельное удостоверение сотрудника СК. На данный момент адвокат находится под стражей. Напомним, в середине апреля стало известно, что в отношении двух сотрудников полиции возбужден ряд уголовных дел в Екатеринбурге. Их подозревают в осуществлении незаконного оборота наркотиков. В сбыте наркотиков подозреваются двое полицейских в Екатеринбурге

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