Женщина спасена из горящего дома в Артемовском сотрудниками Росгвардии

Женщина спасена из горящего дома в Артемовском сотрудниками Росгвардии
Женщина спасена из горящего дома в Артемовском сотрудниками Росгвардии
Сегодня, 14:10ПроисшествияФото: 1МI
Жительницу Артемовского 3 октября 2021 года росгвардейцы Антон Петров и Иван Ильиных вытащили из горящего дома. Женщина не пострадала, но медики забрали ее для обследования.

Сотрудники патрульного экипажа вневедомственной охраны Антон Петров и Иван Ильиных оперативно эвакуировали из пожара в частном доме в Артемовском женщину, которая не смогла самостоятельно покинуть помещение, сообщает пресс-служба Росгвардии Свердловской области.

Сын женщины обратился за помощью к проезжающим полицейским, которые через окно вынесли ее до приезда врачей скорой помощи. Женщина госпитализирована для проведения осмотра, сведений о ее состоянии пока не сообщается.

Фото:пресс-служба Росгвардии Свердловской области

Пожар вспыхнул на площади 140 квадратных метров в частном доме по улице Советская в Артемовском в ночь на 4-е октября, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

При пожаре сгорел жилой дом и надворные постройки, в ликвидации возгорания были задействованы 16 спасателей МЧС и и 4 спецавтомобиля.

Напомним, сотрудник МЧС Андрей Сутугин в конце сентября 2021 года за несколько минут до взрыва газового баллона спас из горящего дома мать с двумя малолетними детьми в Михайловске. Женщина и дети не пострадали.

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