25-летний парень утонул на озере Балтым

25-летний парень утонул на озере Балтым
25-летний парень утонул на озере Балтым
5 июля, 10:56ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
25-летний парень, приехавший из Кургана, утонул на «Огонь Пляже» на озере Балтым в Свердловской области 3 июля 2021 года. Пока ехали скорая и МЧС, отдыхающие пытались его найти, но безуспешно.

Парень отдыхал на озере со своими друзьями и своей подругой. Вся компания была трезвой. Во время плавания в один момент погибший не вынырнул из-под воды, пишет Е1.

По словам очевидцев, с парнем что-то случилось в воде, из-за чего он и утонул.

В пресс-службе СКР сообщили, что по данному происшествию проводится проверка сотрудниками СУ СКР по Верхней Пышме.

По словам пресс-секретаря свердловского СКР Александра Шульги, при внешнем осмотре признаки насильственной смерти не были обнаружены. Точная причина смерти будет установлена судмедэкспертами после проведения необходимых экспертиз.

Напомним, в июне 2021 года на прудовской вахте в Лесном утонула 12-летняя девочка, которая отдыхала там с родителями. Скорая приехала быстро, но спасти девочку не удалось.

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