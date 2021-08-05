Студент колледжа искусств покончил с собой в Нижнем Тагиле

Труп молодого человека — студента нижнетагильского колледжа искусств обнаружила в квартире на улице Свердлова его мать. Юноше было всего 17 лет.

Тело 17-летнего юноши обнаружила дома ранним утром в четверг 5 августа его мама, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Студент воспитывался в неполной семьей, конфликтов с матерью не было, рассказал инсайдер. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также причины самоубийства тагильчанина. Официальных комментариев от полиции и СКР пока нет. Информацией об инциденте не располагают и в колледже искусств, где учился молодой человек. Все находятся в отпусках, сообщили в учебном заведении TagilCity.ru. Напомним, в конце июня 2021 года в Каменске-Уральском 17-летний юноша, который не единожды имел проблемы с законом, покончил с собой. По данному инциденту в СКР возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. 17-летний юноша покончил с собой в Каменске-Уральском

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