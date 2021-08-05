Студент колледжа искусств покончил с собой в Нижнем Тагиле

Тело 17-летнего юноши обнаружила дома ранним утром в четверг 5 августа его мама, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Студент воспитывался в неполной семьей, конфликтов с матерью не было, рассказал инсайдер.
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также причины самоубийства тагильчанина.
Официальных комментариев от полиции и СКР пока нет.
Информацией об инциденте не располагают и в колледже искусств, где учился молодой человек.
Все находятся в отпусках, сообщили в учебном заведении TagilCity.ru.
Напомним, в конце июня 2021 года в Каменске-Уральском 17-летний юноша, который не единожды имел проблемы с законом, покончил с собой. По данному инциденту в СКР возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.