Студент колледжа искусств покончил с собой в Нижнем Тагиле

Студент колледжа искусств покончил с собой в Нижнем Тагиле
Студент колледжа искусств покончил с собой в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:35ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Труп молодого человека — студента нижнетагильского колледжа искусств обнаружила в квартире на улице Свердлова его мать. Юноше было всего 17 лет.

Тело 17-летнего юноши обнаружила дома ранним утром в четверг 5 августа его мама, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Студент воспитывался в неполной семьей, конфликтов с матерью не было, рассказал инсайдер.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также причины самоубийства тагильчанина.

Официальных комментариев от полиции и СКР пока нет.

Информацией об инциденте не располагают и в колледже искусств, где учился молодой человек.

Все находятся в отпусках, сообщили в учебном заведении TagilCity.ru.

Напомним, в конце июня 2021 года в Каменске-Уральском 17-летний юноша, который не единожды имел проблемы с законом, покончил с собой. По данному инциденту в СКР возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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