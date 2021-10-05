Мошенницы продала на Avito фантомную детскую мебель сразу нескольким людям

Тогда мы и поняли, что нас развели. Одна женщина громко и нецензурно ругалась — она успела перевести семь тысяч злоумышленнице за комплект из кресла и шкафа. Я была так рада, что в тот момент, когда я договорилась с мошенницей о покупке мебели, мне еще не успели перевести «детские». Иначе на месте разгневанной дамы могла быть я, подытожила Мария.