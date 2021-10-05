Мошенницы продала на Avito фантомную детскую мебель сразу нескольким людям

В TagilCity.ru обратилась жительница Дзержинского района Нижнего Тагила Мария, которая пострадала от деятельности мошенницы — злоумышленница обманула не только нашу читательницу, но и еще четверых тагильчан, желавших приобрести «отличную мебель по низкой цене».
Средняя дочь подрастает, новая мебель сейчас стоит дорого — я пока в декрете с трехмесячным ребенком, да еще и ипотека. Решили с мужем посмотреть мебель на Avito — привлекло объявлении о продаже комплекта в детскую комнату. Это и кровать, и шкаф, и полочки. Даже потолочная люстра в цвет всей мебели, и цена была привлекательная — всего 8 тысяч рублей, рассказала TagilCity.ru Мария.
Девушка связалась с продавцом — Жанной, которая в личной беседе подтвердила, что цена указана за весь комплект. На вопрос Марии о столь низкой стоимости комплекта, был получен такой ответ:
Мы переезжаем, нам надо срочно освобождать квартиру, есть всего два дня, передает слова продавца тагильчанка.
Девушка в среду договорилась с перевозчиком мебели, а в пятницу она заметила, что объявление было снято с продажи. Связавшись с Жанной, Мария узнала, что та деактивировала заметку из-за ажиотажа среди покупателей.
Меня уверили, что мебель остается и ждет именно мою дочь, рассказывает Мария.
Приехав спустя два дня по указанному продавщицей адресу, девушке никто не открыл дверь — тагильчанка написала Жанне сообщение в мессенджере и позвонила ей.
Ответа я так и не дождалась — я решила, что продавщица опаздывает, всякое бывает. Но она мне не ответила ни на сообщение, ни на звонок. Позднее её номер оказался заблокирован. Постояв несколько минут с коляской возле указанного мне подъезда, случайно услышала разговор стоявших рядом мужчин на грузовой «ГАЗели» — они тоже приехали за мебелью, поделилась с TagilCity.ru Мария.
Однако другим покупателям продавщица указала уже другую квартиру в этом же доме. Так возле детской площадки у дома на улице Зари собрались два покупателя одного и того же комплекта мебели, еще двое - приехавшие за прихожей и кухонным гарнитуром.
Тогда мы и поняли, что нас развели. Одна женщина громко и нецензурно ругалась — она успела перевести семь тысяч злоумышленнице за комплект из кресла и шкафа. Я была так рада, что в тот момент, когда я договорилась с мошенницей о покупке мебели, мне еще не успели перевести «детские». Иначе на месте разгневанной дамы могла быть я, подытожила Мария.
Заглянув в профиль продавца на Avito, мы увидели только негативные отзывы — в том числе, еще от одной женщины Екатерины, которая успела внести предоплату.
Мошенники!!! Договорились о встрече, перевели предоплату, приехали по адресу, а там толпа народу тоже за мебелью… Абонент не доступен, и по этому адресу нету никого!!!написала Екатерина в отзывах.
Еще одна покупательница Ольга хотела приобрести у Жанны стол с мягкими пуфами, однако и эта сделка сорвалась.
Номер указан другого региона, писала на мессенджер, а там тишина. Кидалово чистой воды, ну оно понятно, отличные вещи по бросовым ценам, расчет на человеческую жадность. На Авито мошенников развелось, поделилась Ольга.
Тагильчанка Мария уверена, что продавец собрала всех покупателей в одном месте неспроста.
У меня такое ощущение, что над всеми нами просто решили посмеяться или поиздеваться, собрав в одном месте и в одно время. Может, сидела эта Жанна где-нибудь на балконе и смотрела, как мы бегаем и суетимся возле дома. Вот она, любовь к халяве, подытожила Мария.
Подписчица TagilCity.ru рассказала, что тагильчанка, которая перевела деньги мошеннице, пообещала обратиться с заявлением в полицию.
Напомним, на Вагонке пара мошенников обманывала продавцов ТЦ «Гороскоп» — мошенники якобы расплачивались крупными купюрами, прятали их, а взамен требовали у кассиров сдачу.