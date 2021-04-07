Раздражал плач: молодой отец убил своего трехмесячного сына в Туринске

Раздражал плач: молодой отец убил своего трехмесячного сына в Туринске
Сегодня, 19:33ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Местный житель Туринска обвиняется по статье 105 УК РФ за убийство своего трехмесячного сына.

Инцидент произошел 5 апреля. В тот день молодой человек злоупотреблял спиртными напитками. Его девушка (мать ребенка) отошла к знакомой, чтобы одолжить подгузники. В один момент младенец начал плакать. Это вызвало раздражение молодого отца, поэтому он, не сумев успокоить мальчика, несколько раз ударил сына по голове.

По возвращению мать заметила, что ребенок ведет себя странно: он тяжело дышал и не плакал, сожитель также находился в неадекватном состоянии. Свердловчанка забрала ребенка и ушла к сестре. Ночью малышу вызвали скорую медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

На данный момент идет расследование произошедшего. Врачи подтвердили, что ребенок умер из-за черепно-мозговой травмы. Обвиняемый сознался в содеянном, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.

Долго рассказывать байки сыщикам подозреваемый не стал, дал признательные показания, мотивировав свой дикий поступок тем, что он не смог смириться с мыслью, что сын его не слушался,рассказал полковник Горелых.

Напомним, 24 марта житель Полевского убил сотрудницу кондитерского предприятия, а затем вывез ее тело из квартиры в тумбочке.

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