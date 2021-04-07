Раздражал плач: молодой отец убил своего трехмесячного сына в Туринске

Инцидент произошел 5 апреля. В тот день молодой человек злоупотреблял спиртными напитками. Его девушка (мать ребенка) отошла к знакомой, чтобы одолжить подгузники. В один момент младенец начал плакать. Это вызвало раздражение молодого отца, поэтому он, не сумев успокоить мальчика, несколько раз ударил сына по голове.