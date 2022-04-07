За съеденный чужой зеленый горошек жителю села под Нижним Тагилом грозит арест

Следствие выяснило, что после распития спиртного у себя дома мужчина захотел добавки. Вспомнил, что видел алкоголь у односельчан, и отправился к ним. В дом проник без труда, поскольку раньше подрабатывал у хозяев и знал, как открываются двери. Обитатели дома в это время спали.