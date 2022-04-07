За съеденный чужой зеленый горошек жителю села под Нижним Тагилом грозит арест

За съеденный чужой зеленый горошек жителю села под Нижним Тагилом грозит арест
За съеденный чужой зеленый горошек жителю села под Нижним Тагилом грозит арест
Сегодня, 10:58ПроисшествияФото: 1МI
Уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища направлено прокуратурой Пригородного района мировому судье. 45-летний житель с. Новопаньшино под Нижним Тагилом обвиняется в незаконном проникновении в чужой дом.

Следствие выяснило, что после распития спиртного у себя дома мужчина захотел добавки. Вспомнил, что видел алкоголь у односельчан, и отправился к ним. В дом проник без труда, поскольку раньше подрабатывал у хозяев и знал, как открываются двери. Обитатели дома в это время спали.

Мужчина соблазнился зеленым горошком в открытой банке. Пока он ел, проснулась хозяйка. После словесной перепалки сельчанин ушел. Женщина же обратилась в правоохранительные органы.

В ходе следствия установлено, что мужчина осознавал, что своими действиями нарушает неприкосновенность чужого жилища. Отягчающим обстоятельство признано состояние опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Обвинительное заключение передано в суд. Максимальное наказание — в виде ареста сроком до 3 месяцев.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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