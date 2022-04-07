За съеденный чужой зеленый горошек жителю села под Нижним Тагилом грозит арест

Следствие выяснило, что после распития спиртного у себя дома мужчина захотел добавки. Вспомнил, что видел алкоголь у односельчан, и отправился к ним. В дом проник без труда, поскольку раньше подрабатывал у хозяев и знал, как открываются двери. Обитатели дома в это время спали.
Мужчина соблазнился зеленым горошком в открытой банке. Пока он ел, проснулась хозяйка. После словесной перепалки сельчанин ушел. Женщина же обратилась в правоохранительные органы.
В ходе следствия установлено, что мужчина осознавал, что своими действиями нарушает неприкосновенность чужого жилища. Отягчающим обстоятельство признано состояние опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.
Обвинительное заключение передано в суд. Максимальное наказание — в виде ареста сроком до 3 месяцев.