Забивший приятеля до смерти превоуралец получил 9 лет тюрьмы

Государственный обвинитель предоставил суду доказательства того, что Сергей Колесник 27 января прошлого года в Первоуральске в ходе пьяных посиделок до смерти избил своего собутыльника.

Суд присяжных в Первоуральске сегодня, 7 апреля, вынес приговор в отношении жителя города Березовский Сергея Колесника за нанесение смертельных травм приятелю во время застолья. Решение было принято на основании доказательств, представленных государственным обвинителем. Сергея Колесника признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшие смерть»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Известно, что государственный обвинитель представил суду доказательства того, что 27 января прошлого года Колесник, будучи нетрезвым, в квартире на ул. Трубников в городе Первоуральске поссорился с собутыльником. В ходе внезапно разгоревшегося конфликта он нанес приятелю не менее пяти ударов в голову руками и ногами, а также не менее трех ударов по туловищу. От полученных травм мужчина скончался на месте. В ходе судов подсудимый вину не признал. Дело рассматривалось в составе коллегии присяжных заседателей. Сергею Колеснику назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. В законную силу приговор пока не вступил.

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