Суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о гибели 21-летнего стропальщика

Суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о гибели 21-летнего стропальщика
Суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о гибели 21-летнего стропальщика
Сегодня, 13:41ПроисшествияФото: СУ СК России по Свердловской области
Обвинительным приговором закончилось рассмотрение уголовного дела в Екатеринбурге. Его фигуранты допустили смерть человека на стройке.

Перед судом в Екатеринбурге предстали двое местных жителей. Это уволенный со стойки 35-летний прораб и 46-летний машинист подъемного крана. Обвиняли их в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Фото:СУ СК РФ по Свердловской области

Все произошло утром 11 сентября 2020 года. На строительной площадке в Орджоникидзевском районе города, где велось строительство жилого дома, получил травмы и скончался 21-летний стропальщик. Для справки: специальность эта предполагает работу на высоте. И даже имеющий соответствующий допуск должен в обязательном порядке быть проинструктирован.

Но в ходе проведенного расследования выяснилось, что прораб плохо контролировал подчиненных. Один из них совершил ошибку, и человека не стало. Это и легло в основу обинения. Подсудимые признали свою вину и частично возместили ущерб пострадавшей стороне. Каждому из них назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

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