Суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о гибели 21-летнего стропальщика

Но в ходе проведенного расследования выяснилось, что прораб плохо контролировал подчиненных. Один из них совершил ошибку, и человека не стало. Это и легло в основу обинения. Подсудимые признали свою вину и частично возместили ущерб пострадавшей стороне. Каждому из них назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, сообщили в СУ СК России по Свердловской области.