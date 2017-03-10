Деревянные балки упали на рабочего с высоты 16 этажа на стройке в Екатеринбурге: мужчина погиб на месте

Как установлено на текущий момент, работник компании «Юнимакс-Урал» выгружал привезенный им цемент на строительном объекте. В эту минуту строители не удержали на высоте несколько деревянных балок, которые с 16 этажа упали на голову потерпевшему, мужчина погиб на месте.