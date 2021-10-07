Из-за неисправности электрооборудования в ванной произошел пожар в Нижнем Тагиле

В 23:35 на пульт пожарной службы МЧС поступил звонок о пожаре в частном доме в проезде Менделеева Нижнего Тагила, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Пожар обнаружила хозяйка жилища в ванной комнате дома. Женщина эвакуировала домочадцев и вызвала пожарных МЧС. К приезду огнеборцев огонь успел распространиться на 56 квадратных метров кровли и внутри помещения. Пострадавших нет.
По предварительной версии случившегося пожар произошел из-за неисправного электрооборудования в доме.
Напомним, нетрезвый житель Новоуральска поссорился со знакомой во время распития спиртного и сжег ее квартиру. Женщина погибла, у нее остались двое малолетних детей.