Из-за неисправности электрооборудования в ванной произошел пожар в Нижнем Тагиле

Из-за неисправности электрооборудования в ванной произошел пожар в Нижнем Тагиле
Из-за неисправности электрооборудования в ванной произошел пожар в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:25ПроисшествияФото: 1МI
Частный дом в проезде Менделеева Нижнего Тагила вспыхнул около полуночи 6 октября. Площадь возгорания составила более 50-ти квадратных метров, никто не пострадал.

В 23:35 на пульт пожарной службы МЧС поступил звонок о пожаре в частном доме в проезде Менделеева Нижнего Тагила, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Пожар обнаружила хозяйка жилища в ванной комнате дома. Женщина эвакуировала домочадцев и вызвала пожарных МЧС. К приезду огнеборцев огонь успел распространиться на 56 квадратных метров кровли и внутри помещения. Пострадавших нет.

По предварительной версии случившегося пожар произошел из-за неисправного электрооборудования в доме.

Напомним, нетрезвый житель Новоуральска поссорился со знакомой во время распития спиртного и сжег ее квартиру. Женщина погибла, у нее остались двое малолетних детей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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