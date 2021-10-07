Из-за неисправности электрооборудования в ванной произошел пожар в Нижнем Тагиле

Частный дом в проезде Менделеева Нижнего Тагила вспыхнул около полуночи 6 октября. Площадь возгорания составила более 50-ти квадратных метров, никто не пострадал.

В 23:35 на пульт пожарной службы МЧС поступил звонок о пожаре в частном доме в проезде Менделеева Нижнего Тагила, сообщает Отдел надзорной деятельности. Пожар обнаружила хозяйка жилища в ванной комнате дома. Женщина эвакуировала домочадцев и вызвала пожарных МЧС. К приезду огнеборцев огонь успел распространиться на 56 квадратных метров кровли и внутри помещения. Пострадавших нет. По предварительной версии случившегося пожар произошел из-за неисправного электрооборудования в доме. Мужчина поссорился с матерью двоих детей и сжег ее квартиру в Новоуральске Напомним, нетрезвый житель Новоуральска поссорился со знакомой во время распития спиртного и сжег ее квартиру. Женщина погибла, у нее остались двое малолетних детей.

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