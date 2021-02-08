В Нижнем Тагиле двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП на Челюскинцев

В Нижнем Тагиле двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП на Челюскинцев

Сегодня, 18:06ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле ребенок и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на перекрестке улиц Береговая-Ударная и Челюскинцев.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что 8 февраля в 13.30 водитель ГАЗели, мужчина 1998 года рождения, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилями Mazda CX-5, под управлением женщины 1979 года рождения, и Lada Kalina, за рулем которой был мужчина 1957 года рождения, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

В результате аварии 11-летняя пассажирка Mazda получила ушиб грудной клетки. Её осмотрели медики и отпустили домой. Водители «Мазды» и «Лады» также получили травмы грудной клетки и были отпущены врачами.

Ребенок перевозился по правилам дорожного движения, с использованием детского кресла.

Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

Отмечается, что водитель ГАЗели 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На момент ДТП он один находился в автомобиле.

Напомним, авария случилась 8 февраля. Видео с происшествием было зафиксировано камерами видеонаблюдения и очевидцами.

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