В Нижнем Тагиле двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП на Челюскинцев

В Нижнем Тагиле ребенок и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на перекрестке улиц Береговая-Ударная и Челюскинцев.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что 8 февраля в 13.30 водитель ГАЗели, мужчина 1998 года рождения, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилями Mazda CX-5, под управлением женщины 1979 года рождения, и Lada Kalina, за рулем которой был мужчина 1957 года рождения, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД. В результате аварии 11-летняя пассажирка Mazda получила ушиб грудной клетки. Её осмотрели медики и отпустили домой. Водители «Мазды» и «Лады» также получили травмы грудной клетки и были отпущены врачами. Ребенок перевозился по правилам дорожного движения, с использованием детского кресла. Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Отмечается, что водитель ГАЗели 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На момент ДТП он один находился в автомобиле. Напомним, авария случилась 8 февраля. Видео с происшествием было зафиксировано камерами видеонаблюдения и очевидцами. В Нижнем Тагиле массовое ДТП на Челюскинцев попало на видео

