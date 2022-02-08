Набирает обороты скандал вокруг БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге

Набирает обороты скандал вокруг БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге
Набирает обороты скандал вокруг БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге
Сегодня, 17:09ПроисшествияФото: 1MI

В Екатеринбурге продолжается борьба за «Манхэттен»

Громкий скандал вокруг екатеринбургского БЦ «Манхэттен» продолжает набирать обороты. В очередной раз ситуация обострилась ближе к вечеру в пятницу, 4 февраля.

Замдиректора УК «Кировская» Владислав Лебедев заявил, что в «Манхэттен» внезапно ворвались не менее 30 лиц кавказской внешности. Они выставили на улицу всех охранников. Бизнес-центр был захвачен в результате конфликта, возникшего ранее между «Кировской» и «Аурусом», пишет «КП-Екатерибург».

Лебедев утверждает, что эти люди были наняты директором «Ауруса» Алексеем Шешуковым. Тот, в свою очередь, заявил, что причина заключается в конфликте «Кировской» с частной охранной организацией.

Рейдерский захват «Манхэттена» продолжился и сегодня, 8 февраля. По словам Лебедева, речь идет буквально о правовом беспределе. Владельцы бизнеса столкнулись с блокировками карт, и при этом их вынуждают заключать договоры управления «задним числом»: 1 мая 2021 г.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
скандалЕкатеринбургбизнес-центр
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы