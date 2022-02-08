Набирает обороты скандал вокруг БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге

Замдиректора УК «Кировская» Владислав Лебедев заявил, что в «Манхэттен» внезапно ворвались не менее 30 лиц кавказской внешности. Они выставили на улицу всех охранников. Бизнес-центр был захвачен в результате конфликта, возникшего ранее между «Кировской» и «Аурусом», пишет «КП-Екатерибург».
Лебедев утверждает, что эти люди были наняты директором «Ауруса» Алексеем Шешуковым. Тот, в свою очередь, заявил, что причина заключается в конфликте «Кировской» с частной охранной организацией.
Рейдерский захват «Манхэттена» продолжился и сегодня, 8 февраля. По словам Лебедева, речь идет буквально о правовом беспределе. Владельцы бизнеса столкнулись с блокировками карт, и при этом их вынуждают заключать договоры управления «задним числом»: 1 мая 2021 г.