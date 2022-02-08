Набирает обороты скандал вокруг БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге

Замдиректора УК «Кировская» Владислав Лебедев заявил, что в «Манхэттен» внезапно ворвались не менее 30 лиц кавказской внешности. Они выставили на улицу всех охранников. Бизнес-центр был захвачен в результате конфликта, возникшего ранее между «Кировской» и «Аурусом», пишет «КП-Екатерибург».