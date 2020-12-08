В Нижнем Тагиле пьяный подполковник юстиции пытался скрыться после совершения ДТП

За рулем оказался ВРИО начальника следствия отдела 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник юстиции Иванов. Он совершил ДТП и попытался скрыться, далее он был передан сотрудникам ГИБДД и освидетельствован на состояние алкогольного опьянения. При этом содержание этилового спирта составило 1,8 промилле, сообщила группа «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на собственный источник.