В Нижнем Тагиле пьяный подполковник юстиции пытался скрыться после совершения ДТП

В Нижнем Тагиле после совершения ДТП был задержан подполковник юстиции, он оказался пьян.

4 декабря на около 20.30 на проспекте Вагоностроителей, 34 после погони водителями был остановлен автомобиль. За рулем оказался ВРИО начальника следствия отдела 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник юстиции Иванов. Он совершил ДТП и попытался скрыться, далее он был передан сотрудникам ГИБДД и освидетельствован на состояние алкогольного опьянения. При этом содержание этилового спирта составило 1,8 промилле, сообщила группа «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на собственный источник. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал TagilCity.ru, что любого сотрудника МВД, в случае совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения, увольняют по отрицательным мотивам. Также это происходит, если он отказывается от освидетельствования. Уверен что не будет исключением и этот случай. По данному факту в настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято мотивированное решение,рассказал Горелых. Напомним, в начале декабря в Красноуральске сотрудники ГИБДД устроили гонку за пьяным водителем мотоцикла с коляской. Как оказалось, мужчина никогда не имел прав. На Урале пьяный водитель мотоцикла с коляской угонял от полицейских

