Водитель фуры снес две иномарки на светофоре у ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле

Напомним, 9 февраля также произошла массовая авария с автобусом и тремя иномарками у Евстюнихи под Нижним Тагилом. Сначала столкнулись три автомобиля, а затем в них въехал пассажирский транспорт. В салоне автобуса находилось 10 человек, обошлось без пострадавших.