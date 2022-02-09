Водитель фуры снес две иномарки на светофоре у ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле

Водитель фуры снес две иномарки на светофоре у ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле
Водитель фуры снес две иномарки на светофоре у ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:31ПроисшествияФото: 1MI
Водитель фуры «Вольво» устроил массовое ДТП на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле днем 9 декабря.

Момент аварии запечатлел видеорегистратор подписчика паблика «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте». На кадрах большегруз вклинился между двумя машинами рядом со светофором. На месте работали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи.

Видео:"ЧП Нижний Тагил" "ВКонтакте"

На 13 километре Южного подъезда водитель автомобиля «Вольво», двигаясь со стороны поселка Старатель в сторону Нижнего Тагила, неправильно выбрал скорость и допустил наезд на стоящие автомобили Toyota Corolla и Toyota RAV4, которые остановились на запрещающий сигнал светофора,рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Там отметили, что в результате ДТП пострадавших нет.

Напомним, 9 февраля также произошла массовая авария с автобусом и тремя иномарками у Евстюнихи под Нижним Тагилом. Сначала столкнулись три автомобиля, а затем в них въехал пассажирский транспорт. В салоне автобуса находилось 10 человек, обошлось без пострадавших.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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