Водитель фуры снес две иномарки на светофоре у ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле

Момент аварии запечатлел видеорегистратор подписчика паблика «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте». На кадрах большегруз вклинился между двумя машинами рядом со светофором. На месте работали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи.
На 13 километре Южного подъезда водитель автомобиля «Вольво», двигаясь со стороны поселка Старатель в сторону Нижнего Тагила, неправильно выбрал скорость и допустил наезд на стоящие автомобили Toyota Corolla и Toyota RAV4, которые остановились на запрещающий сигнал светофора,рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Там отметили, что в результате ДТП пострадавших нет.
Напомним, 9 февраля также произошла массовая авария с автобусом и тремя иномарками у Евстюнихи под Нижним Тагилом. Сначала столкнулись три автомобиля, а затем в них въехал пассажирский транспорт. В салоне автобуса находилось 10 человек, обошлось без пострадавших.