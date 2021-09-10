Житель свердловского поселка спас ребенка со дна реки Уфа

В тот день Раиль Гильметдинов вместе со своей семьей отдыхал у водоема. В один момент он услышал, что в воде кричат дети. Как выяснилось, один из мальчиков тонул. Мужчина бросился на помощь. Он достал ребенка со дна реки, однако он уже не дышал. Тогда уралец сделал ему искусственное дыхание и массаж сердца, после чего довез до «скорой» помощи. За счет своевременно оказанной помощи мальчик выжил. Об этом на своей личной странице в Instagram рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.