Свердловского подполковника родные пытаются найти через «Жди меня»

Свердловского подполковника родные пытаются найти через «Жди меня»

Свердловского подполковника родные пытаются найти через «Жди меня»

Сегодня, 13:35
Происшествия
Фото: «ЛизаАлерт»
Родственники подполковника из Елани Александра Вяткина, пропавшего четыре месяца назад, обратились за помощью в поисках свердловчанина на федеральный канал в программу «Жди меня». Жена и сын военного отчаялись найти главу семейства силами местных властей.

Жена свердловчанина Александра Вяткина Юлия пожаловалась изданию Е1, что со дня пропажи его дело передается из рук в руки, при этом никаких конкретных действий не предпринимается.

Уголовное дело расследуют военные следователи. Полиция Екатеринбурга передала дела по сопровождению розысков в Камышлов, а что могут районные полицейские? Срочников и то лучше ищут, чем моего мужа, возмущается Юлия.

Свердловчанка говорит, что начали появляться разные слухи по факту пропажи Александра. Однако Юлия верит, что поиски не будут напрасными и супруг вернется домой.

Сын отправил заявку в программу «Жди меня», но у них наверняка огромное количество таких, и шанс, что на нашу обратят внимание, небольшой, поделилась Юлия с редакцией.

Подполковника Вяткина ищут и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Фото:Лиза-Алерт

Напомним, Александр Вяткин пропал в сентябре 2021 года при странных обстоятельствах — мужчина вышел из части на территории военного городка, но до автобусной остановки так и не дошел.

Сюжеты:
Екатеринбург
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