Свердловского подполковника родные пытаются найти через «Жди меня»

Жена свердловчанина Александра Вяткина Юлия пожаловалась изданию Е1, что со дня пропажи его дело передается из рук в руки, при этом никаких конкретных действий не предпринимается.
Уголовное дело расследуют военные следователи. Полиция Екатеринбурга передала дела по сопровождению розысков в Камышлов, а что могут районные полицейские? Срочников и то лучше ищут, чем моего мужа, возмущается Юлия.
Свердловчанка говорит, что начали появляться разные слухи по факту пропажи Александра. Однако Юлия верит, что поиски не будут напрасными и супруг вернется домой.
Сын отправил заявку в программу «Жди меня», но у них наверняка огромное количество таких, и шанс, что на нашу обратят внимание, небольшой, поделилась Юлия с редакцией.
Подполковника Вяткина ищут и волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Напомним, Александр Вяткин пропал в сентябре 2021 года при странных обстоятельствах — мужчина вышел из части на территории военного городка, но до автобусной остановки так и не дошел.