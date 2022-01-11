Жителей Екатеринбурга напугали автоматчики в камуфляже

Жителей Екатеринбурга напугали автоматчики в камуфляже

Жителей Екатеринбурга напугали автоматчики в камуфляже

Сегодня, 11:05
Происшествия
Фото: УК "Академический"
Вооруженные автоматами мужчины вечером 10 января напугали вчера вечером жителей Академического района Екатеринбурга. Увидев их, местные жители вызвали тревожную группу.

Двое молодых мужчин вечером 10 января прогуливались по улице Вильгельма де Геннина. Одеты они были как военнослужащие на учениях. Лица скрывали маски, а головы защищали каски. В руках неизвестные сжимали автоматы.

Увидев их, жители домов решили выяснить в чем дело. Для этого они позвонили в правоохранительные органы, а те выяснили что это никакие не военные и тем более не террористы. Оружие и экипировка оказались частью игры в страйкбол. Товарищи возвращались с тренировки. Они не переоделись и не убрали «автоматы» в чехлы.

Молодых людей попросили больше не гулять в таком виде и отпустили домой, сообщает УК «Академический», сотрудники которого по камерам наружного наблюдения отслеживали передвижение странной пары.

Сюжеты:
Екатеринбург
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