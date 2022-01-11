Жителей Екатеринбурга напугали автоматчики в камуфляже

Увидев их, жители домов решили выяснить в чем дело. Для этого они позвонили в правоохранительные органы, а те выяснили что это никакие не военные и тем более не террористы. Оружие и экипировка оказались частью игры в страйкбол. Товарищи возвращались с тренировки. Они не переоделись и не убрали «автоматы» в чехлы.