После травмирования девочки с Ачинского ДК взыскивают деньги

После травмирования девочки с Ачинского ДК взыскивают деньги
После травмирования девочки с Ачинского ДК взыскивают деньги
Сегодня, 15:03ПроисшествияФото: pixabay.com
После того, как на пятилетнюю девочку из деревни Майские Карши в Свердловской области упала железная конструкция, ребенок получил множественные травмы.

После травмирования ребёнка из Свердловской области с Ачинского ДК в деревне Марийские Карши взыскивают компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По их данным, судебное решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка вступило в законную силу. Известно, что пятилетняя девочка травмировалась 3 августа, когда на нее упала металлическая стенка контейнерной площадки. ЧП произошло близ дома на улице Ленина.

У девочки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости слева, ушибленную рану лобной кости.

Причиной падения стенки, согласно экспертному заключению, стало ненадлежащее содержание Ачитским районный домом культуры конструкции контейнерной площадки для мусора.

В пользу девочки взыскали 300 тысяч рублей. Помимо этого, возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («халатность»).

Материалы по теме:
судкомпенсациятравма
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы