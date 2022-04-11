После травмирования девочки с Ачинского ДК взыскивают деньги

После того, как на пятилетнюю девочку из деревни Майские Карши в Свердловской области упала железная конструкция, ребенок получил множественные травмы.

После травмирования ребёнка из Свердловской области с Ачинского ДК в деревне Марийские Карши взыскивают компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По их данным, судебное решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка вступило в законную силу. Известно, что пятилетняя девочка травмировалась 3 августа, когда на нее упала металлическая стенка контейнерной площадки. ЧП произошло близ дома на улице Ленина. У девочки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости слева, ушибленную рану лобной кости. Причиной падения стенки, согласно экспертному заключению, стало ненадлежащее содержание Ачитским районный домом культуры конструкции контейнерной площадки для мусора. В пользу девочки взыскали 300 тысяч рублей. Помимо этого, возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («халатность»).

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