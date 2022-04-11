После травмирования девочки с Ачинского ДК взыскивают деньги

После травмирования ребёнка из Свердловской области с Ачинского ДК в деревне Марийские Карши взыскивают компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По их данным, судебное решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка вступило в законную силу. Известно, что пятилетняя девочка травмировалась 3 августа, когда на нее упала металлическая стенка контейнерной площадки. ЧП произошло близ дома на улице Ленина.
У девочки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости слева, ушибленную рану лобной кости.
Причиной падения стенки, согласно экспертному заключению, стало ненадлежащее содержание Ачитским районный домом культуры конструкции контейнерной площадки для мусора.
В пользу девочки взыскали 300 тысяч рублей. Помимо этого, возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («халатность»).