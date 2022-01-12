За время действия комендантского часа в Нижнем Тагиле задержаны десятки детей

На территории Нижнего Тагила продолжает действовать комендантский час. С 22.00 до 6.00 детям без сопровождения взрослых нельзя находиться в общественных местах.

С 4 по 9 января в городах и селах Свердловской области проводилась оперативно-профилактическая акция «Комендантский патруль». Клубы, бары, кафе и другие объекты проверяли сотрудники полиции. Только в Нижнем Тагиле при этом было задействовано около 300 сотрудников МВД, которые посетили более одной тысячи мест возможного пребывания детей, в том числе заброшенные здания, чердаки и подвалы. И, как оказалось, не зря. В отделы МВД было доставлено 65 несовершеннолетних. Из них 15 состоят на учете. То есть это те, кто уже совершал противоправные действия. Еще удалось задержать 54 безнадзорных ребенка и семерых находящихся в розыске, в том числе двоих за кружи и пятерых - за административные нарушения. По итогу комендантского 64 задержанных вернули родителям. Еще одного отвезли в социально-реабилитационный центр. А еще за время профилактического мероприятия в полицию поступило пять заявлений о розыске детей. Тридцать взрослых тагильчан, как выяснилось в ходе рейдов, халатно отнеслись к своим родительским обязанностям и упустили своих шалунов из виду. За это их привлекли к административной ответственности. Кстати, шестеро взрослых поплатились за то, что их детки попались патрульным нетрезвыми. Все эти случаи тщательно были расследованы. По каждому приняты меры, сообщили в МУ МВД Нижнетагильское.

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